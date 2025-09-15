قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
أخبار العالم

فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت

مادورو
مادورو
ناصر السيد

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الاثنين بأن كاراكاس ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن نفسها" في وجه "العدوان" الأمريكي، منتقدًا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة لخطابه المتشدد ضد عصابات المخدرات، ومحذرًا من أن الاتصالات مع واشنطن "انقطعت". 

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفنًا حربية إلى منطقة البحر الكاريبي للضغط على مادورو.

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بـ"سيد الموت والحرب" بسبب خطابه المتشدد ضد عصابات أمريكا اللاتينية، وتعهد بالدفاع عن بلاده ضد "عدوان" واشنطن.

وفي إشارة إلى الحشد البحري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي والهجوم المميت الأخير على قارب مخدرات فنزويلي مزعوم، قال مادورو للصحفيين إن كاراكاس ستمارس "حقها المشروع في الدفاع عن نفسها" "بشكل كامل".

بلغت التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، الخصمين اللدودين، مستويات جديدة في الأسابيع الأخيرة بعد أن أرسل الرئيس دونالد ترامب ثماني سفن حربية إلى جنوب البحر الكاريبي، بالقرب من فنزويلا، للضغط على مادورو.

تتهم الولايات المتحدة الزعيم اليساري بتزعم عصابة لتهريب الكوكايين، وضاعفت مؤخرًا مكافأة القبض عليه إلى 50 مليون دولار.

في وقت سابق من هذا الشهر، فجّرت القوات الأمريكية قاربًا على متنه 11 شخصًا، تزعم واشنطن أنه كان يُدار من قِبل عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية.

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز خلال زيارته للقدس يوم الاثنين، دافع روبيو عن الهجوم المثير للجدل على القارب الذي كان يُبحر في المياه الدولية، وهي خطوة شكك فيها خبراء القانون.

وقال روبيو: "لدينا يقين تام بأن ذلك القارب كان متورطًا في تهريب تلك المخدرات التي كانت في نهاية المطاف متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

مادورو فنزويلا تتحدى ترامب أمريكا دولة عدوانية سيد الموت

