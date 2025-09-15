تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر

كشفت تقارير، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر، وأبلغه بالهجوم المتوقع.

و صرّح مسؤولون إسرائيليون لوكالة أكسيوس، مناقضين بذلك الادعاءات الأمريكية بأنهم لم يُبلّغوا إلا عند إطلاق الصواريخ الباليستية من طائرات مقاتلة.

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على قطر، متهما إياها بمحاولة فرض حصار سياسي وعسكري على إسرائيل.

و في وقت سابق، قال نتنياهو، خلال لقائه بوفد من المشرعين الأمريكيين في القدس مساء الإثنين، إن "هناك جهودًا متصاعدة لعزل إسرائيل دوليًا، تقودها نفس القوى التي تدعم إيران، وعلى رأسها قطر والصين"، مضيفًا أن "هذه القوى تسعى لفرض حصار عسكري علينا وخنقنا اقتصاديا وسياسيا".

وانطلقت القمة العربية الإسلامية، الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الجلسة الافتتاحية، حيث أكد أن "الدوحة تعرضت لاعتداء غادر، وأن العدوان الإسرائيلي كان صادما للعالم بأكمله.. تسبب في سقوط قتلى بينهم قطري"، واصفا العدوان بأنه "عمل إرهابي جبان".

وأشار إلى أن قطر تعمل منذ عامين كوسيط لإنهاء حرب الإبادة بغزة وإعادة الرهائن.

وأشار أمير قطر إلى أن المفاوضات بالنسبة لإسرائيل تكتيك من تكتيكات الحرب.. حكومة إسرائيل لا تريد الرهائن، مؤكداً أن حكومة إسرائيل تستغل الحرب لتوسيع الاستيطان وتغيير الوضع القائم.

وقال إن حكومة إسرائيل تعتقد أنها ستفرض الأمر الواقع على العرب ونتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية.

وقال أمير قطر إن إسرائيل تصر على الاستمرار في حرب الإبادة بغزة.. وحركة حماس كانت تدرس مقترحاً لوقف الحرب أثناء الاعتداء الإسرائيلي.