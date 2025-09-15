قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
أخبار العالم

تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

كشفت تقارير، أن  رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو  اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر، وأبلغه بالهجوم المتوقع. 

و صرّح مسؤولون إسرائيليون لوكالة أكسيوس، مناقضين بذلك الادعاءات الأمريكية بأنهم لم يُبلّغوا إلا عند إطلاق الصواريخ الباليستية من طائرات مقاتلة.

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على قطر، متهما إياها بمحاولة فرض حصار سياسي وعسكري على إسرائيل.

و في وقت سابق، قال نتنياهو، خلال لقائه بوفد من المشرعين الأمريكيين في القدس مساء الإثنين، إن "هناك جهودًا متصاعدة لعزل إسرائيل دوليًا، تقودها نفس القوى التي تدعم إيران، وعلى رأسها قطر والصين"، مضيفًا أن "هذه القوى تسعى لفرض حصار عسكري علينا وخنقنا اقتصاديا وسياسيا".

وانطلقت القمة العربية الإسلامية، الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الجلسة الافتتاحية، حيث أكد أن "الدوحة تعرضت لاعتداء غادر، وأن العدوان الإسرائيلي كان صادما للعالم بأكمله.. تسبب في سقوط قتلى بينهم قطري"، واصفا العدوان بأنه "عمل إرهابي جبان".

وأشار إلى أن قطر تعمل منذ عامين كوسيط لإنهاء حرب الإبادة بغزة وإعادة الرهائن.

وأشار أمير قطر إلى أن المفاوضات بالنسبة لإسرائيل تكتيك من تكتيكات الحرب.. حكومة إسرائيل لا تريد الرهائن، مؤكداً أن حكومة إسرائيل تستغل الحرب لتوسيع الاستيطان وتغيير الوضع القائم.

وقال إن حكومة إسرائيل تعتقد أنها ستفرض الأمر الواقع على العرب ونتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية.

وقال أمير قطر إن إسرائيل تصر على الاستمرار في حرب الإبادة بغزة.. وحركة حماس كانت تدرس مقترحاً لوقف الحرب أثناء الاعتداء الإسرائيلي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دونالد ترامب قادة حماس قطر مسؤولون إسرائيليون

