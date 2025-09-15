قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أمير قطر: المفاوضات بالنسبة لإسرائيل تكتيك حربي وحكومتها لا تريد المحتجزين

الأمير تميم
الأمير تميم
فرناس حفظي

قال الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي على الدوحة.

و أضاف الأمير تميم أن العدوان الإسرائيلي كان صادما للعالم بأكمله ، مشيرا إلى أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية فهذا وهم خطير.

و تابع من يعمل على اغتيال الطرف الذي يفاوضه يتعمد إفشال المفاوضات.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصول سيادته إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.


وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه لسمو الأمير وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مجدداً إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها. ومن جانبه، ثمّن سمو الأمير تميم بن حمد مشاركة السيد الرئيس في القمة، معرباً عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.


وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الزعيمان على أهمية بلورة رؤية مشتركة للعمل العربي الجماعي، وتشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي. كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
 

الأمير تميم بن حمد دولة قطر القمة العربية الإسلامية الاستثنائية العدوان الإسرائيلي الدوحة

