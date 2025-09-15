قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
أمير قطر: المفاوضات بالنسبة لإسرائيل تكتيك حربي وحكومتها لا تريد المحتجزين
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025
أخبار العالم

لا تضيعوا السلام .. كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تتصدر صحف إسرائيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فرناس حفظي

تصدرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في الدوحة، بشأن العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية ، المواقع والصحف العبرية، حيث نشرت صحيفة هآرتس العبرية تصريحات الرئيس السيسي تحت عنوان "الإجراءات الإسرائيلية تخرب اتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة.

 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لشعب إسرائيل قائلا "إن ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأي اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة.

وتابع الرئيس السيسي بالقول: وحينها…

 ستكون العواقب وخيمة وذلك بعودة المنطقة إلى أجواء الصراع، وضياع ما تحقق من جهود تاريخية لبناء السلام، ومكاسب تحققت من ورائه، وهو ثمن سندفعه جميعا بلا استثناء.

وأضاف الرئيس السيسي: فلا تسمحوا بأن تذهب جهود أسلافنا من أجل السلام سدى، ويكون الندم حينها بلا جدوى.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي تُعقد في الدوحة بقطر، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.


 

الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية الدوحة العدوان الإسرائيلي العاصمة القطرية شعب إسرائيل

