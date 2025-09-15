إصابة 8 لبنانيين في غارة إسرائيلية على منطقة كسار زعتر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية 8 إصابات بينهم بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، شن ​الطيران الاسرائيلي​ غارة جوية استهدفت حي كسار زعتر في ​النبطية​.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق الهدنة الموقعة في نوفمبر الماضي مع حزب الله، وشن الجمعة الماضية هجوما بطاشرة مسيّرة استهدفت بصاروخ موجّه سيارة من نوع "رابيد" في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل بلبنان .

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الجيش اللبناني في عملية حصر السلاح، وتسلمه من الفصائل المسلحة الفلسطينية وفقا للاتفاق الذي أعلن عنه بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في مايو الماضي.

وأعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، معارضته الشديدة لهذا الأمر.