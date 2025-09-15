قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

كشف المستور.. نتنياهو أبلغ ترامب بعزمه قصف الدوحة قبل العدوان بساعة

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
ناصر السيد

كشف موقع أكيسوس الإخباري الأمريكي، اليوم الاثنين بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعزمه شن عدوان على قطر لاستهداف 

نتنياهو وترامب

قادة حماس في الدوحة، قبل انطلاق المقاتلات الإسرائيلية ضد الدولة الخليجية. 

وأوضح عدد من المسئولين الإسرائيليين أنه في صباح الثلاثاء الماضي أبلغ نتنياهو الرئيس ترامب أن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حماس في قطر قبل وقت قصير من وقوع الضربة.

وأوضحوا أن نتنياهو اتصل بترامب بشأن الضربة الوشيكة حوالي الساعة 8 صباحًا بتوقيت واشنطن ووردت التقارير الأولى عن الانفجارات في الدوحة الساعة 8:51 صباحًا.

ادعى البيت الأبيض أنه لم يُبلّغ بقصف الدوحة إلا بعد إطلاق صواريخ، مما لم يُتح لترامب فرصة لمعارضة الضربة.  

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الهجوم على قادة حماس في الدوحة "كان قرارا إسرائيليا بالكامل"، مشيرا إلى أنه لا يستبعد شن المزيد من الضربات عليهم "أينما كانوا".

