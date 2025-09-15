نتياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتقادات الدولية لهجوم إسرائيل على قادة حماس في قطر خلال الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من سبتمبر الجاري.

خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين، قال نتنياهو: "من حق كل دولة، بموجب القانون الدولي، الدفاع عن نفسها خارج حدودها ضد من يقتل مواطنيها".

وزعم نتنياهو إن الإدانة الدولية لإسرائيل تُظهر السخرية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع روبيو، قال نتنياهو إنه لا ينبغي للدول توفير ملاذ آمن للإرهابيين، وإن أحدًا لم يُدن الولايات المتحدة على أفعالها ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

شنت إسرائيل هجومًا على منطقة سكنية في العاصمة القطرية يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفةً قادة حماس.

وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في بيان مشترك نادر، بينما قال وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إن الهجوم انتهك سيادة قطر.

ردّ نتنياهو قائلاً إن الدول التي "وفّرت فعليًا قاعدةً للإرهابيين" لا سيادة لها.