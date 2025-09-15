قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب
رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل

قمة الدوحة
قمة الدوحة
ناصر السيد

اختتمت القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة أعمالها بإصدار بيان ختامي تطرق إلى عدد من النقاط الهامة أبرزها إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر، ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، إلى جانب إدانة ضم الاحتلال لأي أراضي فلسطينية.

أبرز ما جاء في البيان الختامي لقمة الدوحة:

إدانة الهجوم الإسرائيلي: استنكار بأشد العبارات للعملية العسكرية غير الشرعية التي نفذتها إسرائيل في 9 سبتمبر 2025 ضد الدوحة، يضم مقرات مخصصة للوفود التفاوضية ضمن جهود الوساطة التي تقودها قطر، إلى جانب مدارس وحضانات ومقار دبلوماسية، ما أسفر عن سقوط شهداء بينهم مواطن قطري وإصابة عدد من المدنيين. 

الإشادة بالموقف القطري: التنويه بالحكمة والرصانة التي تعاملت بها دولة قطر مع هذا الاعتداء الغادر، وتمسكها بالقانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.

دعم الوساطة الدولية: تثمين الدور الحيوي الذي تضطلع به كل من قطر ومصر والولايات المتحدة في جهود الوساطة لوقف العدوان على غزة، مع إبراز الدور البنّاء لقطر ومبادراتها الإقليمية والدولية، خصوصًا في المجال الإنساني ودعم التعليم والتنمية.

رفض التهديدات الإسرائيلية: إدانة التهديدات المتكررة التي تطلقها إسرائيل ضد قطر أو أي دولة عربية وإسلامية، واعتبارها تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا يهدد السلم والأمن الدوليين، مع مطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لها بحزم.

التصدي للمخططات الإسرائيلية: التأكيد على ضرورة مواجهة محاولات إسرائيل فرض أمر واقع جديد في المنطقة بما يهدد الأمن والاستقرار، ورفض أي خطوات من هذا النوع.

رفض تهجير الفلسطينيين: اعتبار أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة جريمة ضد الإنسانية وسياسة تطهير عرقي مرفوضة، والتشديد على تسريع خطة إعادة إعمار غزة بدعم المانحين الدوليين، مع الترحيب بالمؤتمر المزمع عقده في القاهرة.

إدانة الكارثة الإنسانية: تحميل إسرائيل مسؤولية الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة نتيجة الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء، واعتبار هذه السياسات جريمة حرب تستوجب تحركًا عاجلًا يضمن إدخال المساعدات الإنسانية فورًا ودون قيود.

التحذير من ضم الأراضي: التحذير من التبعات الكارثية لأي قرار إسرائيلي بضم أراضٍ فلسطينية محتلة، واعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ونسفًا لجهود السلام.

دعوة لاتخاذ إجراءات رادعة: حث الدول على اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك فرض العقوبات، تعليق تزويدها بالسلاح، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها.

مراجعة عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة: الدعوة للنظر في مدى توافق استمرار عضوية إسرائيل مع ميثاق الأمم المتحدة في ظل انتهاكاتها المتواصلة لقرارات الشرعية الدولية.

رفض استغلال الإسلاموفوبيا: إدانة الخطاب الإسرائيلي الذي يوظف الكراهية ضد الإسلام لتبرير سياساته الاستيطانية والعدوانية، والتأكيد على أنه محاولة لتشويه صورة الدول العربية والإسلامية.

الترحيب بإعلان نيويورك: الإشادة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" الداعم لحل الدولتين، والتنويه بجهود السعودية وفرنسا التي أسهمت في صدوره.

مؤتمر حل الدولتين: الترحيب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، والدعوة إلى حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

السلام لن يتحقق بتجاهل فلسطين: التأكيد على أن السلام العادل في الشرق الأوسط لن يتحقق عبر تجاوز القضية الفلسطينية أو استهداف الوسطاء، بل بالالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مع دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته.

المساءلة أمام القضاء الدولي: تكليف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الداعمة لنظام روما الأساسي، بالعمل على تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين عن الجرائم في غزة، ومواصلة الضغط لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب قرارات محكمة العدل الدولية.

البيان الختامي لقمة الدوحة قمة الدوحة البيان الختامي تحذيرات نارية القمة العربية الإسلامية العدوان الإسرائيلي على قطر تهجير الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

وزير التربية والتعليم

18 إجراء عاجلاً لضبط أداء المدارس في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ترشيحاتنا

سفيرة مصر في ليلنجواي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس مالاوي

سفيرة مصر في ليلنجواي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس مالاوي

المجلس الأعلى للجامعات

اللجنة المختصة تجري مقابلات مع المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات

قمة استثنائية بالعاصمة القطرية "الدوحة"

دبلوماسيون: قمة الدوحة رسالة للعالم بأنه لا تسامح مع أي اعتداء على الدول العربية والإسلامية

بالصور

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

فقدان الوزن
فقدان الوزن
فقدان الوزن

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد