احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب
رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
أخبار العالم

وفد برلماني تركي يزور معبر رفح تضامنا مع أهالي غزة الأبرياء

فرناس حفظي

قام وفد برلمانيٌّ تركيٌّ يعد الأكبر في التاريخ خلال الأسبوع الماضي بزيارة مصر. ونتيجةً للتعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية التركية والمصرية، قام الوفد، المُكوّن من 30 عضوًا، يُمثّلون أحزابًا مُختلفة في البرلمان التركي في البداية بزيارةٍ القاهرة، وعقد الوفد اجتماعاتٍ في مجلسي النواب والشيوخ المصريين. ثمّ سافر الوفد إلى معبر رفح الحدودي تضامنًا مع أهالي غزة.
تراس حسن بصري يالتشين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لشؤون حقوق الإنسان، الوفد البرلماني التركي الكبير المُكوّن من 30 عضوًا الذي اجري زيارة الى مصر الأسبوع الماضي، برفقة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، والسفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن. حيث غادر الوفد القاهرة متوجهًا إلى معبر رفح الحدودي في إطار برنامجٍ أُعدّ بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والجهات المعنية في البلدين.
كما عقد الوفد البرلماني التركي، برفقة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز والسفير في القاهرة صالح موطلو شن، لقاءاتٍ ومناقشاتٍ في البرلمان المصري. وفي هذا الإطار، ناقش الوفد مع كريم درويش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التعاون بين مصر وتركيا وموقفهما تجاه غزة وتم التأكيد على توافق البلدين التام في هذا الشأن.
كما تم خلال اللقاء مع الدكتور حازم عمر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، استعراض المواقف المصرية والتركية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية، ومناقشة مختلف القضايا الإقليمية.

وكان في استقبال الوفد في العريش، اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بحفاوةٍ بالغة. وأجرى الجانبان في مطار العريش محادثات حول الوضع في غزة، وجهود مصر المتعلقة بوقف إطلاق النار وجهود المساعدات الإنسانية، والتعاون الوثيق بين تركيا ومصر في هذا الصدد.
عقب ذلك توجه الوفد إلى معبر رفح وأدلي بتصريحات إلى الصحافة الدولية والتركية موضحا الموقفً الحازمً لضرورة وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وفتح إسرائيل للمعبر الحدودي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، والقضاء على المجاعة، ووقف المجازر والإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة. كما تقدم الوفد بالشكر الى السلطات المصرية على تعاونها ودعمها لإتمام هذه الزيارة.

من جانبه شكر السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن،  في تصريحاته على صفحتي X وفيسبوك، محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة معربا عن تقديره العميق لجهوده في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

جدير بالذكر ان زيارة هذا الوفد تعد أكبر زيارةٍ لوفد برلماني تركي إلى مصر في التاريخ.

وفد برلمانيٌّ تركيٌّ مصر الخارجية التركية والمصرية البرلمان التركي الشيوخ المصريين معبر رفح

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

18 إجراء عاجلاً لضبط أداء المدارس في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

حريق يلتهم 7 منازل وأحواش في المراغة بسوهاج.. ونفوق رؤوس ماشية

المشدد 13 عاما لفلاح يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط

7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

فقدان الوزن

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

البسبوسة بالقشطة

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

