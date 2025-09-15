وفد برلماني تركي يزور معبر رفح تضامنا مع أهالي غزة الأبرياء

قام وفد برلمانيٌّ تركيٌّ يعد الأكبر في التاريخ خلال الأسبوع الماضي بزيارة مصر. ونتيجةً للتعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية التركية والمصرية، قام الوفد، المُكوّن من 30 عضوًا، يُمثّلون أحزابًا مُختلفة في البرلمان التركي في البداية بزيارةٍ القاهرة، وعقد الوفد اجتماعاتٍ في مجلسي النواب والشيوخ المصريين. ثمّ سافر الوفد إلى معبر رفح الحدودي تضامنًا مع أهالي غزة.

تراس حسن بصري يالتشين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لشؤون حقوق الإنسان، الوفد البرلماني التركي الكبير المُكوّن من 30 عضوًا الذي اجري زيارة الى مصر الأسبوع الماضي، برفقة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، والسفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن. حيث غادر الوفد القاهرة متوجهًا إلى معبر رفح الحدودي في إطار برنامجٍ أُعدّ بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والجهات المعنية في البلدين.

كما عقد الوفد البرلماني التركي، برفقة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز والسفير في القاهرة صالح موطلو شن، لقاءاتٍ ومناقشاتٍ في البرلمان المصري. وفي هذا الإطار، ناقش الوفد مع كريم درويش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التعاون بين مصر وتركيا وموقفهما تجاه غزة وتم التأكيد على توافق البلدين التام في هذا الشأن.

كما تم خلال اللقاء مع الدكتور حازم عمر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، استعراض المواقف المصرية والتركية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية، ومناقشة مختلف القضايا الإقليمية.

وكان في استقبال الوفد في العريش، اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بحفاوةٍ بالغة. وأجرى الجانبان في مطار العريش محادثات حول الوضع في غزة، وجهود مصر المتعلقة بوقف إطلاق النار وجهود المساعدات الإنسانية، والتعاون الوثيق بين تركيا ومصر في هذا الصدد.

عقب ذلك توجه الوفد إلى معبر رفح وأدلي بتصريحات إلى الصحافة الدولية والتركية موضحا الموقفً الحازمً لضرورة وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وفتح إسرائيل للمعبر الحدودي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، والقضاء على المجاعة، ووقف المجازر والإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة. كما تقدم الوفد بالشكر الى السلطات المصرية على تعاونها ودعمها لإتمام هذه الزيارة.

من جانبه شكر السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، في تصريحاته على صفحتي X وفيسبوك، محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة معربا عن تقديره العميق لجهوده في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

جدير بالذكر ان زيارة هذا الوفد تعد أكبر زيارةٍ لوفد برلماني تركي إلى مصر في التاريخ.