ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين بالرئيس السوري، أحمد الشرع، على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

وشارك عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية، الذي جرى قبل أسبوع مستهدفا قادة حركة حماس.

شهدت القمة العربية والإسلامية التي استضافتها الدوحة اليوم الاثنين سابقة تاريخية لم تحدث من قبل حيث استغرفت كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع دقيقة واحدة فقط.

وقال الرئيس السوري إنه "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت".

وأضاف الشرع "لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمراً، ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ 9 أشهر".

وأكد أنه لمن نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط.