فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

اندلع شجار بين ركاب طائرة متجهة من تل أبيب إلى بوخارست ليلًا، وفقًا لوسائل إعلام رومانية، مما استدعى وصول شرطة مكافحة الشغب لاستقبال الطائرة بعد هبوطها في مطار هنري كواندا الدولي.

ووفقًا للتقارير، اندلع الشجار بين ركاب من ديانات مختلفة بعد أن بدأ بعضهم بالصلاة، مما أثار غضب آخرين.

ولم تحدد التقارير ديانات الأطراف المزعومة، أو ما إذا كان للصراع علاقة بآلاف اليهود الحسيديين الذين يتجهون إلى مدينة أومان في أوكرانيا، عبر دول مجاورة، بما في ذلك رومانيا، لأداء فريضة الحج السنوية بمناسبة رأس السنة اليهودية.

ووفقًا لموقع "أنتينا 3" الإخباري المحلي، غُرِّم سبعة أشخاص بمبلغ 4000 ليو (925 دولارًا) لكل منهم.

كما سيخضعون للاستجواب من قبل الشرطة في الأيام المقبلة، وفقًا لموقع "libertatea.ro" الإخباري.