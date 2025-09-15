قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
مفتي الجمهورية: ما يحدث في غزة جرح مفتوح في قلب العدالة الإنسانية.. صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دول الخليج تحذر إسرائيل: سيادتنا خط أحمر والرد سيكون جماعيا

ناصر السيد

عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورة استثنائية اليوم في الدوحة برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، وبمشاركة الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي.

ناقش القادة خلال الاجتماع تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطر، بعد استهداف منشآت سكنية تضم أعضاء من وفد حركة حماس المفاوض، في وقت تقوم فيه الدوحة بجهود وساطة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

أبرز ما خلص إليه البيان:

إدانة شديدة للاعتداء الإسرائيلي، واعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر وتصعيدًا خطيرًا يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

تأكيد التضامن الخليجي الكامل مع قطر، والتشديد على أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، مع الاستعداد لتسخير جميع الإمكانات لحماية أمنها واستقرارها.

توجيه مجلس الدفاع المشترك لعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع اللجنة العسكرية العليا، لبحث الوضع الدفاعي واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل آليات الردع والدفاع المشترك.

التحذير من أن الاعتداء الإسرائيلي يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الخليجي والإقليمي، ويقوّض جهود السلام والتفاهمات القائمة مع إسرائيل.

دعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتهم وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة.

الإشادة بجهود الأجهزة الأمنية والدفاع المدني في قطر في التعامل مع الحادث وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

التأكيد على أن العدوان يعرقل دور قطر كوسيط في جهود وقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

دعوة المجتمع الدولي للالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية.

الإعراب عن التقدير للدول العربية والإسلامية والصديقة التي سارعت إلى إدانة العدوان والتضامن مع قطر.

واختتم المجلس بتجديد دعوته لدول العالم إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، التي اعتبرها "جرائم إبادة جماعية"، تشمل التهجير والتجويع واستهداف المدنيين والكوادر الطبية والإغاثية في غزة، مؤكدًا أن الردع الدولي أصبح ضرورة لحماية السلم والأمن الإقليمي والدولي.

