صحيفة إسرائيلية عن كلمة الرئيس السيسي: تحذير لتل أبيب من تدمير السلام

أبرزت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انطلقت في الدوحة اليوم الاثنين تضامنا مع قطر بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حماس في التاسع من سبتمبر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى كلمة الرئيس السيسي بالقول إن الرئيس حذر في القمة الإسلامية إن تصرفات إسرائيل تُهدد اتفاقيات السلام القائمة في الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إنه وفي تصريحاتٍ مُوجهةٍ إلى إسرائيل، صرّح الرئيس السيسي بأن "ما يحدث الآن يُعيق مستقبل السلام، ويُهدد أمنكم وأمن شعوب المنطقة، ويُعيق فرص أي اتفاقيات سلام جديدة، بل ويُجهض ما هو قائم منها".

وأضافت "جيروزاليم بوست "أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الدوحة يوم الاثنين، أن تصرفات إسرائيل الحالية تُعيق أي فرص لعقد معاهدات سلام جديدة في الشرق الأوسط، وتُهدد "بإجهاض" ما هو قائم منها.

وقال القادة العرب إنهم يحذرون إسرائيل من "الأعمال العدائية" وذلك خلال قمة الدوحة دعمًا لقطر في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس وأسفر عن مقتل خمسة من أعضائها.