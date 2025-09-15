قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية عن كلمة الرئيس السيسي: تحذير لتل أبيب من تدمير السلام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ناصر السيد

أبرزت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي انطلقت في الدوحة اليوم الاثنين تضامنا مع قطر بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قيادات حماس في التاسع من سبتمبر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى كلمة الرئيس السيسي بالقول إن الرئيس حذر في القمة الإسلامية إن تصرفات إسرائيل تُهدد اتفاقيات السلام القائمة في الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إنه وفي تصريحاتٍ مُوجهةٍ إلى إسرائيل، صرّح الرئيس السيسي بأن "ما يحدث الآن يُعيق مستقبل السلام، ويُهدد أمنكم وأمن شعوب المنطقة، ويُعيق فرص أي اتفاقيات سلام جديدة، بل ويُجهض ما هو قائم منها".

وأضافت "جيروزاليم بوست "أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الدوحة يوم الاثنين، أن تصرفات إسرائيل الحالية تُعيق أي فرص لعقد معاهدات سلام جديدة في الشرق الأوسط، وتُهدد "بإجهاض" ما هو قائم منها.

وقال القادة العرب إنهم يحذرون إسرائيل من "الأعمال العدائية" وذلك خلال  قمة الدوحة دعمًا لقطر في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس وأسفر عن مقتل خمسة من أعضائها.

صحيفة إسرائيلية كلمة الرئيس السيسي تحذير لتل أبيب تدمير السلام كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية حماس العدوان الإسرائيلي الرئيس السيسي اتفاقيات السلام

