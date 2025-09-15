قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
موعد التقديم على 965 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف
تراجع أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق .. اعرف الكيلو بكام؟
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
أخبار العالم

صفعة مدوية لإسرائيل.. إسبانيا تلغي صفقة سلاح بـ700 مليون يورو

ناصر السيد

قررت إسبانيا إلغاء صفقة مع شركة إلبيت سيستمز المحدودة لشراء نظام المدفعية PULS، وفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، على الرغم من أن شركة الإلكترونيات الدفاعية الإسرائيلية لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن. 

وتبلغ قيمة الصفقة 700 مليون يورو، وكان من المقرر أن تحصل إلبيت على 150 مليون يورو منها.

ويوفر نظام PULS حلاً شاملاً لإطلاق الصواريخ غير الموجهة والأسلحة الدقيقة والصواريخ لمدىات مختلفة، ويتوافق القاذف تمامًا مع المنصات الحالية، سواءً كانت على عجلات أو مجنزرات، مما يسمح بخفض كبير في تكاليف الصيانة والتدريب، مع قدرته على إصابة الأهداف على مدى أقصى يصل إلى 300 كيلومتر. 

ويأتي إلغاء صفقة PULS في أعقاب قرار وزارة الدفاع الإسبانية في يونيو بتعليق صفقة ضخمة لشراء صواريخ سبايك LR 2 المضادة للدبابات من شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة بقيمة 285 مليون يورو (310 ملايين دولار) للجيش والبحرية الإسبانيين.

ويتوافق هذا القرار، الذي أوردته وكالة الأنباء الإسبانية EFE، مع الجهود الإسبانية الرامية إلى "تقليص الاعتماد التكنولوجي على إسرائيل إلى الصفر" بسبب حرب غزة.

وُقعت وزارة الدفاع الإسبانية اتفاقية صواريخ سبايك LR 2 في أكتوبر 2023 مع شركة PAP Tecnos، التابعة لشركة رافائيل في إسبانيا. 

وتضمنت الصفقة 168 قاذفة و1680 صاروخًا ودعمًا لوجستيًا كاملًا.

