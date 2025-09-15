صفعة مدوية لإسرائيل.. إسبانيا تلغي صفقة سلاح بـ700 مليون يورو

قررت إسبانيا إلغاء صفقة مع شركة إلبيت سيستمز المحدودة لشراء نظام المدفعية PULS، وفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، على الرغم من أن شركة الإلكترونيات الدفاعية الإسرائيلية لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن.

وتبلغ قيمة الصفقة 700 مليون يورو، وكان من المقرر أن تحصل إلبيت على 150 مليون يورو منها.

ويوفر نظام PULS حلاً شاملاً لإطلاق الصواريخ غير الموجهة والأسلحة الدقيقة والصواريخ لمدىات مختلفة، ويتوافق القاذف تمامًا مع المنصات الحالية، سواءً كانت على عجلات أو مجنزرات، مما يسمح بخفض كبير في تكاليف الصيانة والتدريب، مع قدرته على إصابة الأهداف على مدى أقصى يصل إلى 300 كيلومتر.

ويأتي إلغاء صفقة PULS في أعقاب قرار وزارة الدفاع الإسبانية في يونيو بتعليق صفقة ضخمة لشراء صواريخ سبايك LR 2 المضادة للدبابات من شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة بقيمة 285 مليون يورو (310 ملايين دولار) للجيش والبحرية الإسبانيين.

ويتوافق هذا القرار، الذي أوردته وكالة الأنباء الإسبانية EFE، مع الجهود الإسبانية الرامية إلى "تقليص الاعتماد التكنولوجي على إسرائيل إلى الصفر" بسبب حرب غزة.

وُقعت وزارة الدفاع الإسبانية اتفاقية صواريخ سبايك LR 2 في أكتوبر 2023 مع شركة PAP Tecnos، التابعة لشركة رافائيل في إسبانيا.

وتضمنت الصفقة 168 قاذفة و1680 صاروخًا ودعمًا لوجستيًا كاملًا.