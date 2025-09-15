قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: خطاب السيسي أحدث قلقا في إسرائيل ونتنياهو الإرهابي الأكبر
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%
الرئيس السيسي يتصدر المشهد | القادة الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة
أحمد موسى: دعم واسع لقطر والقمة العربية الإسلامية قد تمتد لـ4 ساعات
أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ يؤدون اليمين القانونية
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس السيسي يتصدر المشهد | القادة الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهدت القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، اليوم الاثنين غياب عدد من القادة العرب عن القمة التي جرت وقائعها بعد أسبوع واحد من العدوان الإسرائيلي على قطر مستهدفا قادة حماس. 

واختتمت القمة العربية الإسلامية الطارئة ، بإصدار بيان ختامي تطرق إلى عدد من النقاط الهامة أبرزها إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر، ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، إلى جانب إدانة ضم الاحتلال لأي أراضي فلسطينية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس القادة الحاضرين للقمة التي شددت أكدت على التضامن الكامل مع قطر ورفض العدوان الإسرائيلي الغير مسبوق على الدولة الخليجية.  

القادة الغائبون عن قمة الدوحة:

الرئيس التونسي قيس سعيد.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

عاهل المغرب الملك محمد السادس.

عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز.

رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. 

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

سلطان عمان هيثم بن سعيد. 

عاهل البحرين حمد بن عيسى.

القادة الحاضرون لقمة الدوحة:

الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس اللبناني جوزيف عون.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. 

الرئيس الجيبوتي عمر جيله. 

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

الرئيس السوري أحمد الشرع.

 بالإضافة إلى قائد تنظيم هيئة تحرير الشام.

القمة العربية الإسلامية الطارئة القمة العربية الإسلامية العدوان الإسرائيلي على قطر قادة حماس تهجير الفلسطينيين الرئيس عبد الفتاح السيسي العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

الكويت

صدمة للوافدين.. الكويت تحصر التراخيص الحرة بأيدي مواطنيها فقط

ترشيحاتنا

صلاة المسافر

أمينة الفتوى توضح ضوابط صلاة المسافر على متن الطائرة أو الباخرة

صلاة المرأة

أمينة الفتوى: لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام صلاة المسافر

الإفتاء

أمين الإفتاء: المزاح في الإسلام مباح إذا كان خاليًا من الإيذاء

بالصور

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

فقدان الوزن
فقدان الوزن
فقدان الوزن

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد