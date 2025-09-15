الرئيس السيسي يتصدر المشهد | القادة الحاضرون والغائبون عن قمة الدوحة

شهدت القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، اليوم الاثنين غياب عدد من القادة العرب عن القمة التي جرت وقائعها بعد أسبوع واحد من العدوان الإسرائيلي على قطر مستهدفا قادة حماس.

واختتمت القمة العربية الإسلامية الطارئة ، بإصدار بيان ختامي تطرق إلى عدد من النقاط الهامة أبرزها إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر، ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، إلى جانب إدانة ضم الاحتلال لأي أراضي فلسطينية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس القادة الحاضرين للقمة التي شددت أكدت على التضامن الكامل مع قطر ورفض العدوان الإسرائيلي الغير مسبوق على الدولة الخليجية.

القادة الغائبون عن قمة الدوحة:

الرئيس التونسي قيس سعيد.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

عاهل المغرب الملك محمد السادس.

عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز.

رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

سلطان عمان هيثم بن سعيد.

عاهل البحرين حمد بن عيسى.

القادة الحاضرون لقمة الدوحة:

الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس اللبناني جوزيف عون.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

الرئيس الجيبوتي عمر جيله.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

الرئيس السوري أحمد الشرع.

بالإضافة إلى قائد تنظيم هيئة تحرير الشام.