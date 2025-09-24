برلماني: لقاء مدبولي وميتسوتاكيس يعكس ثقل مصر الاقتصادي ويؤسس لشراكة متوسطية استراتيجية

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُعد ترجمة واقعية لمكانة مصر الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية، ويعكس قوة الشراكة المصرية اليونانية كأحد روافد الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وقال الدسوقي ، في تصريح خاص لـ" صدي البلد" إن الملفات التي طُرحت خلال اللقاء — وعلى رأسها الربط الكهربائي، والتعاون في ملف الطاقة، واستقدام العمالة، والتبادل التجاري — تمثل مجالات استراتيجية لتعزيز المصالح المشتركة، وتفتح آفاقًا جديدة لمشروعات استثمارية تخدم الاقتصادين المصري واليوناني على حد سواء.

وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي (GREGY) يعكس تحولًا نوعيًا في العلاقات بين البلدين، ليس فقط كخطوة تقنية، بل كرافعة اقتصادية تعزز أمن الطاقة في أوروبا وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يمنح مصر موقعًا محوريًا في خريطة الطاقة العالمية.

تعزيز من فرص التشغيل ويرتقي بعلاقات التعاون في ملفات حيوية تمس المواطن

كما شدد على أهمية التحرك الحكومي المصري في ملف العمالة الموسمية، معتبراً أن الإسراع في تنفيذ الاتفاق مع اليونان يعزز من فرص التشغيل ويرتقي بعلاقات التعاون في ملفات حيوية تمس المواطن بشكل مباشر، داعيًا إلى توسيع هذا الاتفاق ليشمل قطاعات أخرى مثل البناء والسياحة.

واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار هذا المستوى من التنسيق والتكامل مع الشركاء في منطقة المتوسط، وفي مقدمتهم اليونان وقبرص، يُشكل دعامة حقيقية لاستراتيجية مصر في تنويع شراكاتها الاقتصادية وتحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل.