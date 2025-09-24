قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
برلمان

برلماني: لقاء مدبولي وميتسوتاكيس يعكس ثقل مصر الاقتصادي ويؤسس لشراكة متوسطية استراتيجية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
حسن رضوان

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُعد ترجمة واقعية لمكانة مصر الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية، ويعكس قوة الشراكة المصرية اليونانية كأحد روافد الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وقال الدسوقي ، في تصريح خاص لـ" صدي البلد" إن الملفات التي طُرحت خلال اللقاء — وعلى رأسها الربط الكهربائي، والتعاون في ملف الطاقة، واستقدام العمالة، والتبادل التجاري — تمثل مجالات استراتيجية لتعزيز المصالح المشتركة، وتفتح آفاقًا جديدة لمشروعات استثمارية تخدم الاقتصادين المصري واليوناني على حد سواء.

وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي (GREGY) يعكس تحولًا نوعيًا في العلاقات بين البلدين، ليس فقط كخطوة تقنية، بل كرافعة اقتصادية تعزز أمن الطاقة في أوروبا وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يمنح مصر موقعًا محوريًا في خريطة الطاقة العالمية.

تعزيز من فرص التشغيل ويرتقي بعلاقات التعاون في ملفات حيوية تمس المواطن

كما شدد على أهمية التحرك الحكومي المصري في ملف العمالة الموسمية، معتبراً أن الإسراع في تنفيذ الاتفاق مع اليونان يعزز من فرص التشغيل ويرتقي بعلاقات التعاون في ملفات حيوية تمس المواطن بشكل مباشر، داعيًا إلى توسيع هذا الاتفاق ليشمل قطاعات أخرى مثل البناء والسياحة.

واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار هذا المستوى من التنسيق والتكامل مع الشركاء في منطقة المتوسط، وفي مقدمتهم اليونان وقبرص، يُشكل دعامة حقيقية لاستراتيجية مصر في تنويع شراكاتها الاقتصادية وتحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل.

