مدبولي: حريصون على توسيع التعاون مع اليونان في التكنولوجيا والابتكار

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يُشارك فيها رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وفي مُستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُؤكداً الاهتمام الذي توليه مصر لأطر الشراكة المتميزة مع اليونان، والتي تعد نموذجاً هاماً للتعاون الثنائي، مُعرباً عن تطلعه لمشاركة رئيس وزراء اليونان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر دعم العلاقات الثنائية مع اليونان في كافة المجالات، لما تمثله العلاقات مع اليونان وقبرص من أهمية خاصة لمصر في إطار دول منطقة البحر المتوسط، فضلاً عن استغلال كافة الفرص الممكنة والقدرات والإمكانات لدي مصر واليونان للعمل على دفع معدلات التبادل التجاري قدماً، بما يتماشي مع حجم وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى التطلع لدعم اليونان لعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، معرباً عن تقديره لجهود اليونان في هذا الصدد، لاسيما في تنفيذ كافة محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن الاهتمام بالمشروع الكبير للربط الكهربائي بين مصر واليونان (GREGY)، لما أحدثه المشروع من نقله نوعية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن كونه مساراً عملياً لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع اليونان في موضوعات الطاقة بشكل عام، بما في ذلك قطاع الغاز الطبيعي، وكذا الحرص على توسيع أطر التعاون الثنائي مع اليونان ليشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، ومجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما توليه مصر من اهتمام خاص بمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، مُؤكداً الحرص على التنسيق مع اليونان في هذا الشأن، ومعرباً عن التطلع لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون بين الجانبين في إطار نهج شامل ومتوازن يجمع بين اعتبارات البعد الإنساني والتنمية الاقتصادية والأمن.

وأكد رئيس الوزراء، التطلع للإسراع من وتيرة تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية في القطاع الزراعي إلى اليونان، وكذا تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذه بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين، فضلاً عن التطلع لتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات أخرى مثل التشييد والبناء والسياحة.

ومن جانبه، أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، تقديره للعلاقات التاريخية بين مصر واليونان، وكذا حرصه على دعم العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني، إلى أهمية العمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات خاصةً قطاعات مثل الزراعة، وكذا دعم العلاقات على مستوي القطاع الخاص بين البلدين، فضلاً عن التعاون في مجال استقدام العمالة الماهرةً، مُشيداً في هذا الصدد بالتعاون القائم في هذا المجال بين الجهات المعنية في البلدين.