واشنطن تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بسبب تحريضه وتصرفاته المتهورة



أعلنت وزارة الخارجية الامريكية أنها ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بسبب تحريضه وتصرفاته المتهورة والمثيرة للجدل في نيويورك.

وقالت الخارجية الأمريكية في تضريحات لها أن الرئيس الكولومبي وقف بأحد شوارع نيويورك وحرض الجنود الأمريكيين على عصيان الأوامر والعنف.

وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنضم الجمعة إلى مظاهرة في نيويورك ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقترح خلالها إنشاء جيش دولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وقال بيترو عبر مكبر صوت أمام المتظاهرين: "يجب تشكيل جيش أقوى من جيشي الولايات المتحدة وإسرائيل مجتمعين".

وأضاف : "مع آخر فيتو استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن (الأمم المتحدة)، انتهى زمن الدبلوماسية... والرد سيكون بالسلاح".

