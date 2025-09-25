قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث سياسي: إدارة ترامب بلا استراتيجية واضحة للشرق الأوسط
مصر تؤكد التزامها بوحدة إفريقيا وتدعو لتمويل مستدام لعمليات حفظ السلام
الأعمال المنجية من عذاب القبر.. 7 أسباب طريقك للنجاة
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بعيد الطوباوية إميلي جاملان
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: أنتم تتحدثون عن سوريا .. لماذا ذهبتم 400 كم للداخل ؟ اتركوها وشأنها
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية .. الناس يطردون والأطفال يموتون جوعًا أي ضمير يقبل هذا ؟!
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
بابا الفاتيكان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو السلام.. وإسرائيل لا تُصغي
أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب
أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودون المنطقة للهاوية
أخبار العالم

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

رئيس كولومبيا
رئيس كولومبيا
القسم الخارجي

في خطوة استثنائية أثارت جدلاً دبلوماسيًا واسعًا، أعلن غوستافو بترو، رئيس كولومبيا، عزمه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واصفًا الأداء العسكري الإسرائيلي في غزة بأنه “إبادة جماعية”.

منذ تصاعد الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة، اتخذت كولومبيا موقفًا حادًا ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث أدانت وزارة الخارجية الكولومبية “القصف العشوائي” الذي أسفر عن مئات القتلى في غضون 24 ساعة. 

 كما عبَّر الرئيس بترو عبر حسابه على “إكس” (سابقاً تويتر) عن رفضه الصمت الإعلامي إزاء ما وصفه بـ “الإبادة الجماعية في غزة”.

في خطاب ألقاه بترو أمام أنصاره في الأول من مايو 2024، أعلن قطع العلاقات مع إسرائيل “لممارستها حكومة إبادة جماعية”.  

من جهتها ردّت إسرائيل بسرعة، إذ اتهمت بترو بدعم الإرهاب والترويج لخطاب معادٍ للسامية، وعلّقت صادرات السلاح الأمني إلى كولومبيا.

خطوة كولومبيا جاءت أيضًا بالتوازي مع انضمامها إلى الجهود الدولية التي تطالب بتحقيق في جرائم الحرب المحتملة. ففي يوليو 2025 استضافت كولومبيا مؤتمرًا طارئًا بعنوان مؤتمر بوغوتا للطوارئ من أجل فلسطين، بمشاركة نحو 30 دولة، ضمن مبادرة مجموعة لاهاي، بهدف اعتماد تدابير ملموسة لإجبار إسرائيل على وقف التصعيد، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة والوقود والتكنولوجيا المزدوجة، وتحفيز ملاحقات قانونية دولية، غير أن هذا التحوُّل في السياسة الخارجية الكولومبية لا يخلو من انتقادات داخلية وخارجية.

وبينما يرى مؤيدون أن القوة الدبلوماسية والمواقف الجريئة أداة ضرورية لردع الجرائم، يحذّر خصوم من أن الاستنكارات وحدها لا تكفي، وأنه من دون آليات تنفيذية حازمة (عقوبات، ضغط قانوني) قد تظل هذه المواقف رمزية بلا تأثير فعلي.

 كما يلفت النقاد إلى أن مقارنة إسرائيل بالحركات النازية التي لجأ إليها بترو مرات عدة أثارت ردود فعل قوية من الهيئات اليهودية والحكومات الغربية، التي اتهمت الرئيس الكولومبي بتجاوز الخطاب الدبلوماسي المقبول. 

رئيس كولومبيا الأمم المتحدة نيويورك اسرائيل

