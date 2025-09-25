قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز اقتصادي جديد.. مصر تعزز حضورها التجاري عالميًا بصادرات تتجاوز 45 مليار دولار
أنت اللي خسران.. أشرف قاسم يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب أحمد الشناوي
بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
تفاصيل جديدة في اتهام ابن أحمد رزق بضرب نجل رجل أعمال
ميلوني في الأمم المتحدة.. هجوم على إسرائيل وتأكيد دعم حل الدولتين بشروط
شوقي غريب: تصرف ياسر إبراهيم غير مقبول ومفيش لاعب في الأهلي يستحق
حكم الخطأ في قراءة السور بعد الفاتحة.. هل يؤثر على صحة الصلاة؟
وزارة العمل: 60 فرصة عمل للفتيات بشركتين في القطاع الخاص
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير

ستيفان دوجاريك
ستيفان دوجاريك
القسم الخارجي

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن توقف السلم الكهربائي الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا أثناء دخولهما مقر الجمعية العامة، ربما وقع عن طريق الخطأ بسبب مصور كان يوثق لحظة وصولهما.

وأوضح دوجاريك أن الحادث وقع في تمام الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت نيويورك، حيث أظهرت قراءات وحدة المعالجة المركزية للسلم أن نظام الأمان المدمج في الجزء العلوي قد تم تفعيله بشكل تلقائي. 

وأشار إلى أن المصور كان يسير للخلف أعلى السلم أثناء التصوير، ما أدى إلى تشغيل آلية السلامة المخصصة لمنع الانزلاقات أو الحوادث العرضية.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقًا رسميًا في البداية، غير أن السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت طالبت عبر حسابها في منصة "إكس" بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، معتبرة أن أي محاولة متعمدة لعرقلة تحركات الرئيس الأمريكي تستوجب محاسبة صارمة. 

وفي المقابل، تعامل ترامب مع الحادثة بروح ساخرة، متهكمًا على "سلم الأمم المتحدة السيئ" خلال خطابه الذي شكا فيه أيضًا من تعطل شاشة القراءة الإلكترونية.

الواقعة أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط الإعلامية والدبلوماسية، إذ اعتبرها البعض مجرد حادث تقني عابر، فيما رأى آخرون أنها تعكس حالة من الارتباك التنظيمي في واحدة من أكبر المناسبات الدبلوماسية على مستوى العالم. 

وقد زاد من الجدل تزامن الحادث مع تعطل جهاز آخر مرتبط بخطاب ترامب، ما فتح باب التأويلات والانتقادات.

ويرى مراقبون أن توظيف ترامب للحادثة في خطابه، وتحويلها إلى مادة للسخرية، يدخل في إطار استراتيجيته الدائمة باستغلال المواقف الطريفة أو العارضة لتعزيز حضوره السياسي أمام جمهوره المحلي. 

كما أن رد الفعل المتشدد من جانب البيت الأبيض قد يعكس رغبة الإدارة في إظهار الجدية والحزم في التعامل مع أي وقائع قد تمس بصورة الرئيس داخل المحافل الدولية.

ستيفان دوجاريك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميلانيا نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

أرشيفية

ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء انفجار طائرة مسيرة في مدينة إيلات

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

القوات المسلحة

طارق العكارى: الدولة المصرية مستيقظة وجاهزة لكل السيناريوهات

الفائزون بالمشروع الوطني للقراءة

الحاصل على المركز الرابع بالمشروع الوطني للقراءة: فتحت لي عالم الأدب الغربي والقانون

الفائزون بالمشروع الوطني للقراءة

الفائز بالمركز الأول بالمشروع الوطني للقراءة: شغفي بدأ منذ سن السادسة

بالصور

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد