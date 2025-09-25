تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن توقف السلم الكهربائي الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا أثناء دخولهما مقر الجمعية العامة، ربما وقع عن طريق الخطأ بسبب مصور كان يوثق لحظة وصولهما.

وأوضح دوجاريك أن الحادث وقع في تمام الساعة 9:50 صباحًا بتوقيت نيويورك، حيث أظهرت قراءات وحدة المعالجة المركزية للسلم أن نظام الأمان المدمج في الجزء العلوي قد تم تفعيله بشكل تلقائي.

وأشار إلى أن المصور كان يسير للخلف أعلى السلم أثناء التصوير، ما أدى إلى تشغيل آلية السلامة المخصصة لمنع الانزلاقات أو الحوادث العرضية.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقًا رسميًا في البداية، غير أن السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت طالبت عبر حسابها في منصة "إكس" بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، معتبرة أن أي محاولة متعمدة لعرقلة تحركات الرئيس الأمريكي تستوجب محاسبة صارمة.

وفي المقابل، تعامل ترامب مع الحادثة بروح ساخرة، متهكمًا على "سلم الأمم المتحدة السيئ" خلال خطابه الذي شكا فيه أيضًا من تعطل شاشة القراءة الإلكترونية.

الواقعة أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط الإعلامية والدبلوماسية، إذ اعتبرها البعض مجرد حادث تقني عابر، فيما رأى آخرون أنها تعكس حالة من الارتباك التنظيمي في واحدة من أكبر المناسبات الدبلوماسية على مستوى العالم.

وقد زاد من الجدل تزامن الحادث مع تعطل جهاز آخر مرتبط بخطاب ترامب، ما فتح باب التأويلات والانتقادات.

ويرى مراقبون أن توظيف ترامب للحادثة في خطابه، وتحويلها إلى مادة للسخرية، يدخل في إطار استراتيجيته الدائمة باستغلال المواقف الطريفة أو العارضة لتعزيز حضوره السياسي أمام جمهوره المحلي.

كما أن رد الفعل المتشدد من جانب البيت الأبيض قد يعكس رغبة الإدارة في إظهار الجدية والحزم في التعامل مع أي وقائع قد تمس بصورة الرئيس داخل المحافل الدولية.