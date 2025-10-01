طلب عاجل من نائب رئيس الفيفا لـ يويفا بشأن أزمة مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية

طالب فيكتور مونتالياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بضرورة حسم أزمة مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية.

وكان من المتوقع أن يجري اليويفا تصويتا طارئا هذا الأسبوع حول ما إذا كان سيتم تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية؛ بسبب الحرب في غزة.

لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الاتحاد القاري قرر تأجيل التصويت المقترح، بعد الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في المنطقة.

وتحتل إسرائيل المركز الثالث في المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبعثت منظمة العفو الدولية اليوم برسالة إلى الفيفا واليويفا تدعوهما فيها إلى إيقاف الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

لكن مونتالياني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "الكونكاكا" أكد إن البت في مشاركة إسرائيل متروك لليويفا.

وأضاف في حديثه للصحفيين في مؤتمر القادة للأعمال الرياضية: "أولا وقبل كل شيء، فإنها عضو في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولا يختلف الأمر عن تعاملي مع عضو في منطقتي لأي سبب كان.. يتعين عليهم التعامل مع ذلك، أحترم العملية التي يتبعونها، وكذلك أي قرار يتخذونه".

وسيحضر مونتالياني اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في زوريخ غدًا الخميس، وقضية مشاركة إسرائيل ليست مدرجة على جدول الأعمال، ولا الاقتراح المقدم من اتحاد أمريكا الجنوبية "الكونميبول" بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 فريقًا.