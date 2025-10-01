استغاثة عاجلة من سكان عقار بالقناطر: اللافتات تهدد السلامة الإنشائية للمبنى

أطلق سكان عقار رقم 122 بالتقسيم السياحي أمام شركة الكهرباء بمدينة القناطر الخيرية استغاثة عاجلة إلى المسؤولين، مطالبين بتدخل فوري لرفع الخطر الذي يهدد حياتهم بسبب مخالفات في استخدام أجزاء من العقار.

وتابع الأهالي لـ"صدى البلد": "إن أحد المحال التجارية المخصصة لبيع الأدوات الصحية والسباكة، والواقع في الدور الأرضي من العقار، قام بتركيب لافتة إعلانية ضخمة تمتد حتى الطابق الثالث، بالرغم من أن العقار مخصص بالكامل للسكن وليس تجاريًا".

وأكد السكان أن هذه اللافتة أدت إلى ظهور شروخ وتصدعات واضحة في واجهة المبنى، ما يهدد السلامة الإنشائية للعقار الذي يقطنه أكثر من 33 أسرة، ويعرض حياتهم للخطر في حال استمرار الوضع دون تدخل.

ووجه الأهالي نداءهم إلى محافظة القليوبية، ورئاسة حي القناطر الخيرية، وجهاز التفتيش الفني على المباني، بضرورة إرسال لجنة فنية عاجلة لمعاينة العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفة وحماية السكان من كارثة محتملة.

وأكد السكان أنهم لا يعارضون النشاط التجاري المشروع، لكنهم يرفضون أي تجاوزات تؤثر على سلامة الأرواح والممتلكات.