نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي غول جديد يجتاح العالم

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك نوعين للإعلام، الأول “التقليدي”، والثاني "الرقمي"، موضحًا أن الإعلام التقليدي يتمثل في الإذاعة والتلفزيون.

وأشار إلى أن هناك ضرورة للعمل على التطوير المستمر في العنصري البشري والمحتوى الذي يقدم للجمهور.

وأضاف نقيب الإعلاميين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”من أول وجديد”، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تطوير المحتوى المقدم، يكون من خلال تطوير “الأدوات المستخدمة” و"الرسالة" و"الجمهور المستهدف"، وأن تكون هناك مواكبة لـ التقدم الذي يتم في محطات الإرسال.

وردا على سؤال: "كيف يحافظ التلفزيون والإذاعة التقليدية على وجودهم في عالم الإعلام الرقمي؟"، أوضح أن هذا يتم من خلال تقديم محتوى جيد، وأن يكون هناك تطويرا في المعدات والأدوات المستخدمة، وتطويرا مستمرا في العنصر البشري.



الإعلام الرقمي غول جديد يجتاح العالم

ووصف نقيب الإعلاميين، الإعلام الرقمي، بأنه “الغول الجديد الذي يجتاح العالم”، لافتا إلى أن انتشاره سريع ولحظي، وصناعة المحتوى الخاص به يكون بجودة عالية، وغير مكرر، ويحتوى على موضوعات جديدة.

ونوه بأن الجميع يعلم أن دائرة منافسة الإعلام الرقمي أصبحت “دولية”.