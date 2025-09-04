قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مأساة إنسانية قرب جزر الكناري.. تحقيقات إسبانية في مقتل مهاجرين على متن قارب مكتظ
نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية
خبير: إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة في قطاع غزة
لمواجهة الجوع.. الولايات المتحدةتقدم مساعدات عاجلة بقيمة 32.5 مليون دولار إلى نيجيريا
الحبس 4 أيام لشخص نَصَبَ واحتال على المواطنين في الإسكندرية
ماذا نقول ونفعل يوم المولد النبوي؟.. 6 أمور احرص عليها
ترامب: أمريكا دولة قوية وبدونها يموت العالم
30 دولة داعمة لـ كييف.. ماكرون: التحضيرات الخاصة بضمانات أمنية لأوكرانيا اكتملت
اسكتلندا توقف دعم شركات السلاح المتعاملة مع إسرائيل وسويني يدعو لندن للاعتراف بفلسطين
سأعود قريبا للفن.. أول ظهور لـ صبري عبد المنعم بعد تعرضه لوعكة صحية| صور
رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك
سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025
نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية

رباب الهواري

تحدث الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن رأيه في تشفير مباريات الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق سعده في حوار خاص مع برنامج ستاد المحور:"كل هيئات الدولة ومؤسساتها تحتاج إلى الإعلام لأنه المرآة التي تنقل وتعكس للمجتمع أفكار الرأي العام الدقيقة".

وأضاف:"مرحلة ما بعد إصدار قانون الرياضة الجديد هامة جدًا وتهدف إلى التنوير والتثقيف للناس من مصدرها الرسمي، قانون الرياضة الجديد عبارة عن متغيرات طرأت على القانون القديم وليس إلغاءه، هناك تغيرات سريعة حدثت في الرياضة وكان لا بد من مواكبتها عن طريق إصدار قانون رياضة جديد".

وأكمل:"الإعلام الرقمي مفيد ويهدف إلى توصيل المعلومات بشكل سهل، 70% من الشعب المصري لا يشاهد التلفزيون، والنسبة قابلة للزيادة، والكل يركز حاليًا على برامج الإعلام الرقمي والمنصات"

وأردف:"تشفير المباريات جائز ومن حق النادي أن يبيع حقوق البث، وهذه لغة العصر، الصفحة على السوشيال ميديا التي تتخطى حاجز الـ5 آلاف متابع تحاسب مثل الوسيلة الإعلامية".

واختتم حديثه قائلًا:"التعصب الرياضي موجود في كل مكان في العالم، وغير موجود بشكل كبير في مصر حاليًا، أتابع كل البرامج الرياضية وهناك بعض البرامج تحتاج إلى "التهذيب، الإعلام المصري بخير ولكنه يحتاج إلى قليل من الثقة والتطوير المستمر".

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

حالة الطقس

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

أرشيفية

أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

عمرة المولد النبوي

المولد النبوي 2025.. هل يجب تخصيصه بعمرة وهل يجوز أداؤها ووهب ثوابها للنبي؟

احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

مفتي الجمهورية يشارك في احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

المولد النبوي

المولد النبوي.. حكم الاحتفال به وهل يجوز صيامه وتخصيصه بعبادة معينة؟

نرمين الفقي تستعرض جمالها في عطلتها الصيفية

نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية

طريقة عمل عصير البنجر الأصلية

طريقة عمل عصير البنجر الاصلية
طريقة عمل عصير البنجر الاصلية
طريقة عمل عصير البنجر الاصلية

في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

الملبن
الملبن
الملبن

أشرف عبد الباقى رفقة ابنته بفقدان وزن ملحوظ

ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى
ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى
ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

