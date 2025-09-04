نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية

تحدث الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن رأيه في تشفير مباريات الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق سعده في حوار خاص مع برنامج ستاد المحور:"كل هيئات الدولة ومؤسساتها تحتاج إلى الإعلام لأنه المرآة التي تنقل وتعكس للمجتمع أفكار الرأي العام الدقيقة".

وأضاف:"مرحلة ما بعد إصدار قانون الرياضة الجديد هامة جدًا وتهدف إلى التنوير والتثقيف للناس من مصدرها الرسمي، قانون الرياضة الجديد عبارة عن متغيرات طرأت على القانون القديم وليس إلغاءه، هناك تغيرات سريعة حدثت في الرياضة وكان لا بد من مواكبتها عن طريق إصدار قانون رياضة جديد".

وأكمل:"الإعلام الرقمي مفيد ويهدف إلى توصيل المعلومات بشكل سهل، 70% من الشعب المصري لا يشاهد التلفزيون، والنسبة قابلة للزيادة، والكل يركز حاليًا على برامج الإعلام الرقمي والمنصات"

وأردف:"تشفير المباريات جائز ومن حق النادي أن يبيع حقوق البث، وهذه لغة العصر، الصفحة على السوشيال ميديا التي تتخطى حاجز الـ5 آلاف متابع تحاسب مثل الوسيلة الإعلامية".

واختتم حديثه قائلًا:"التعصب الرياضي موجود في كل مكان في العالم، وغير موجود بشكل كبير في مصر حاليًا، أتابع كل البرامج الرياضية وهناك بعض البرامج تحتاج إلى "التهذيب، الإعلام المصري بخير ولكنه يحتاج إلى قليل من الثقة والتطوير المستمر".