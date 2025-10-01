قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل .

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

المقادير :-

1 كيلو حليب كامل الدسم

علبة زبادى بلدى

فلفل اسود حسب الطلب

ثلث كوب ماء مثلج

ملعقة صغيرة ملح

1 حبة بطاطس مسلوقة و مهروسة

2 ملعقة قشطة

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل :

- نحضر الحليب و نغليه على النار و بعد أن يغلى نضع الزبادى

2- نقلب جامد مرة يمين و مرة شمال بالعكس لمده خمس دقائق على النار

3- نزيل الحلة من على النار و نحضر مياه مثلجة و نضع عليها الفلفل و الملح و نقلب بشكل جيد

4- نضيفها على اللحليب و الزبادى و نقلب جيداحتى يتجانس القوام ثم نضع حبة البطاطس المهروسة و بعدها القشطة و نقلب .

5- نأتي بشاش و نضعها فيه و نعصر جيدا للتخلص من المياه و المواد السائلة و نتركها 12 ساعة مع استمرار العصر.

6- بعد 12 ساعة نأتي بشاش آخر نظيف و نضع فيه الجبنة و نقفل عليها و نضع شيء ثقيل عليها و كل شوية نعصرها ونغير الشاش حتى تجف ولا يكون فيها سوائل تقطع ووتقدم.