قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل .
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
المقادير :-
1 كيلو حليب كامل الدسم
علبة زبادى بلدى
فلفل اسود حسب الطلب
ثلث كوب ماء مثلج
ملعقة صغيرة ملح
1 حبة بطاطس مسلوقة و مهروسة
2 ملعقة قشطة
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل :
- نحضر الحليب و نغليه على النار و بعد أن يغلى نضع الزبادى
2- نقلب جامد مرة يمين و مرة شمال بالعكس لمده خمس دقائق على النار
3- نزيل الحلة من على النار و نحضر مياه مثلجة و نضع عليها الفلفل و الملح و نقلب بشكل جيد
4- نضيفها على اللحليب و الزبادى و نقلب جيداحتى يتجانس القوام ثم نضع حبة البطاطس المهروسة و بعدها القشطة و نقلب .
5- نأتي بشاش و نضعها فيه و نعصر جيدا للتخلص من المياه و المواد السائلة و نتركها 12 ساعة مع استمرار العصر.
6- بعد 12 ساعة نأتي بشاش آخر نظيف و نضع فيه الجبنة و نقفل عليها و نضع شيء ثقيل عليها و كل شوية نعصرها ونغير الشاش حتى تجف ولا يكون فيها سوائل تقطع ووتقدم.