بكفالة.. إخلاء سبيل صاحب سوبر ماركت فى واقعة تسمم 6 طالبات بمصر الجديدة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل مالك محل سوبر ماركت بكفالة 5000 جنيها بعد اتهامه ببيع سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك مما تسبب بحالات تسمم لـ 6 طالبات بمدرسة فى مصر الجديدة.

تفاصيل القضية



تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا بتعرض 6 فتيات بمدرسة لحالات إعياء وألم شديد بالبطن نتيجة شرائهم لبعض السلع الغذائية من داخل سوبر ماركت بجوار المدرسة، انتقبل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن الطالبات اشتروا منتجات غذائية من محل "سوبر ماركت " بجوار المدرسة، وتم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية





وفي سياق أخر قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية تتعلق بعقد نقل ملكية سيارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم كان قد استأجر سيارة ملاكي من أحد معارض السيارات من منطقة مصر الجديدة، بموجب عقد إيجار، ملتزما بردها عقب انتهاء مدة التعاقد، إلا أنه امتنع عن إعادتها واختلسها لنفسه إضرارا بمالكها.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استخدم شخصا آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو عقد بيع صادر عن مكتب توثيق الأهرام، وذلك بأن اصطنعا نموذج عقد البيع ونسبوه زورا لمكتب توثيق الأهرام، وزيلوه بكلمات موضوع عقد البيع، وكان ذلك بقصد استعماله فيما زور من أجله.