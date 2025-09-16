قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات

الرئيس عبدالفتاح السيسي
حمادة خطاب

قال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة أعطت زخمًا وثِقلاً كبيرًا لهذه القمة الاستثنائية لتوحيد الصفوف العربية لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية التي يقوم بها الكيان الصهيوني الغاشم وآخرها استهداف دولة قطر الشقيقة.

وأضاف سعده أن الرئيس السيسي أكد تضامن مصر الكامل مع أشقائها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة.

وأكد سعده أن هذا العدوان يعكس تجاوز إسرائيل كافة الخطوط الحمراء، متجاهلة كل القوانين والأعراف الدولية.

مُندِّدًا بكل أشكال العنف الذي يستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل أساليب التجويع التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الأبرياء من الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي أسقط عشرات الآلاف من الضحايا والأبرياء.

وثمَّن سعده تأكيدات الرئيس السيسي على ضرورة إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون، تمكننا جميعًا من مواجهة التحديات الكبرى الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط بنا، حيث إن إقامة مثل هذه الآلية الآن يمثل السبيل لتعزيز جبهتنا وقدرتنا على التصدي للتحديات الراهنة، واتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية أمننا ورعاية مصالحنا المشتركة.

مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

كما طالب سعده الدول العربية بالالتفاف حول رؤية القيادة السياسية المصرية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومواجهة الجرائم الإسرائيلية دون ردع دولي، وهو ما ساعد إسرائيل على التمادي في جرائمها ضد دول المنطقة.

طارق سعده نقيب الإعلاميين الشيوخ السيسي

مجسم وجرئ.. جنات بفستان يثير للجدل علي السوشيال ميديا

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

