الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
أخبار البلد

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس يوم العائلة بالإيبارشية | صور

الأنبا باسيليوس فوزي والانبا باخوم
الأنبا باسيليوس فوزي والانبا باخوم
ميرنا رزق

ترأس اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، يوم العائلة بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع المسيح، بالمنيا.

شارك في اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأسرة، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، حيث أقيم اليوم تحت إشراف وتنظيم مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، وأسر مختلف كنائس الإيبارشيّة.

أهمية الثبات في المسيح

وقدم نيافة الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا للأسر المشاركة أهمية الثبات في المسيح، ومواجهة تحديات الحياة بفرح ورجاء ومثابرة.

تضمن اليوم أيضًا محاضرة ألقاها نيافة الأنبا باخوم بعنوان "هأنذا صانع أمرًا جديدًا الأن يثبت" (إش 19:43)، بالإضافة إلى فقرة الترانيم الروحية، بقيادة فريق كورال الإيبارشيّة، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى.

وفي سياق متصل، تفقد صاحبا النيافة خدمة الأطفال الخاصة باليوم، مؤكدين لأبنائهم وبناتهم ضرورة المواظبة على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية.

الأنبا باسيليوس الأنبا باسيليوس فوزي إيبارشية المنيا الكاثوليك الكهنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

