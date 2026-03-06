مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس يوم العائلة بالإيبارشية | صور

ترأس اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، يوم العائلة بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع المسيح، بالمنيا.

شارك في اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأسرة، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، حيث أقيم اليوم تحت إشراف وتنظيم مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، وأسر مختلف كنائس الإيبارشيّة.

أهمية الثبات في المسيح

وقدم نيافة الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا للأسر المشاركة أهمية الثبات في المسيح، ومواجهة تحديات الحياة بفرح ورجاء ومثابرة.

تضمن اليوم أيضًا محاضرة ألقاها نيافة الأنبا باخوم بعنوان "هأنذا صانع أمرًا جديدًا الأن يثبت" (إش 19:43)، بالإضافة إلى فقرة الترانيم الروحية، بقيادة فريق كورال الإيبارشيّة، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى.

وفي سياق متصل، تفقد صاحبا النيافة خدمة الأطفال الخاصة باليوم، مؤكدين لأبنائهم وبناتهم ضرورة المواظبة على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية.