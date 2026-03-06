بحث الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بمستشفيات البحر الأحمر

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة ومحافظة البحر الأحمر، للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب في الجامعات المصرية؛ لتقديم خدمات الكشف والفحص، وإجراء العمليات الجراحية للمرضى بمستشفيات المحافظة، فضلا عن تدريب الأطباء العاملين بها ورفع كفاءتهم المهنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما ناقش الاجتماع آليات الإسراع باستكمال إنشاء الكليات والمنشآت الجامعية بجامعة الغردقة، إلى جانب الإسراع بتنفيذ المنشآت الرياضية الخاصة بالجامعة، بما يسهم في تقديم خدمات رياضية متميزة ، ويشكل إضافة مهمة لأبناء المحافظة.

وناقش الاجتماع أيضًا تنظيم قوافل طبية شاملة من الجامعات المصرية إلى محافظة البحر الأحمر؛ بهدف تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدور الجامعات في خدمة المجتمع ، مشيرًا إلى أن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار هذا التعاون لتقديم رعاية صحية متميزة، ودعم جهود التنمية المحلية.

كما أعرب محافظ البحر الأحمر، عن تقديره لجهود وزارة التعليم العالي في دعم القطاع الصحي والخدمي بالمحافظة، مؤكدًا تطلع المحافظة إلى تعزيز أوجه التعاون مع الجامعات المصرية بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية، ودعم تدريب الأطباء، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية لدفع مسيرة التنمية بالمحافظة.