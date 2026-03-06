عطل كهربائي بخيم انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة دون أضرار | صور

شهدت خيم الناخبين بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة الفرعية واقعة محدودة نتيجة حدوث ماس كهربائي في إحدى الوصلات الكهربائية (فيشة)، ما أدى إلى انقطاع التيار لبضع دقائق، قبل أن يتمكن العاملون من التعامل مع الموقف والسيطرة عليه بشكل سريع.

وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى الموقع للتأكد من انتهاء المشكلة بشكل كامل، فيما أُعيد التيار الكهربائي إلى الخيم بعد وقت قصير.

وفي الوقت نفسه، استمرت عملية التصويت بشكل طبيعي، حيث يواصل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي القاهرة الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية لعام 2026.

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في (المرحلة الثانية) من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين (2026 - 2030)، لاختيار النقيب العام لأربع سنوات لقادمة من بين (19) مرشحا، و(11) عضواً مكملاً من بين (140) متنافسا؛ لتمثيل الشعب الهندسية السبع في المجلس الأعلى للنقابة، فضلاً عن حسم جولات الإعادة على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية في (14) محافظة.

وتأتي هذه العملية الانتخابية وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، وسط أجواء تنافسية كبيرة خاصة بين (19) مرشحاً على مقعد النقيب العام، يتقدمهم النقيب السابق المهندس هاني ضاحي ومحمد عبد الغني وشريف صبري وإبراهيم الحلواني وغيرهم من الكوادر الهندسية، في سباق يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات لتجنب الذهاب لجولة إعادة نهائية في 13 مارس المقبل.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل (34) مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، خلال )27) لجنة عامة و)303) لجان فرعية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتمكين أعضاء الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة.

ويتولى الإشراف القضائي على سير الانتخابات (383) من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم (662) من موظفي الجهاز الإداري.