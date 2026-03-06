عطل كهربائي بخيم انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة دون أضرار | صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
أخبار البلد

الديب أبوعلي

شهدت خيم الناخبين بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة الفرعية واقعة محدودة نتيجة حدوث ماس كهربائي في إحدى الوصلات الكهربائية (فيشة)، ما أدى إلى انقطاع التيار لبضع دقائق، قبل أن يتمكن العاملون من التعامل مع الموقف والسيطرة عليه بشكل سريع.

وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى الموقع للتأكد من انتهاء المشكلة بشكل كامل، فيما أُعيد التيار الكهربائي إلى الخيم بعد وقت قصير.

وفي الوقت نفسه، استمرت عملية التصويت بشكل طبيعي، حيث يواصل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي القاهرة الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية لعام 2026.

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في (المرحلة الثانية) من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين (2026 - 2030)، لاختيار النقيب العام لأربع سنوات لقادمة من بين (19) مرشحا، و(11) عضواً مكملاً من بين (140) متنافسا؛ لتمثيل الشعب الهندسية السبع في المجلس الأعلى للنقابة، فضلاً عن حسم جولات الإعادة على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية في (14) محافظة.

وتأتي هذه العملية الانتخابية وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، وسط أجواء تنافسية كبيرة خاصة بين (19) مرشحاً على مقعد النقيب العام، يتقدمهم النقيب السابق المهندس هاني ضاحي ومحمد عبد الغني وشريف صبري وإبراهيم الحلواني وغيرهم من الكوادر الهندسية، في سباق يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات لتجنب الذهاب لجولة إعادة نهائية في 13 مارس المقبل.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل (34) مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، خلال )27) لجنة عامة و)303) لجان فرعية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتمكين أعضاء الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة.

ويتولى الإشراف القضائي على سير الانتخابات (383) من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم (662) من موظفي الجهاز الإداري.

انتخابات انتخابات المهندسين نقابة المهندسين المصرية نقابة مهندسي القاهرة مهندسي القاهرة عطل كهربائي الحماية المدنية

