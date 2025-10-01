‏لعشاق الفخامة.. بريليانس V6 موديل 2020 تباع بهذا السعر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وأيضا الفارهة.

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020 .

وتعتمد السيارة بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020، على محرك 1500 سي سي تيربو بقوة 151 حصان و220 نيوتن متر عزم، وناقل حركة أوتوماتيك DCT بـ 7 سرعات، و استهلاكها للوقود متوسط، بحوالي 7.5 لتر لكل 100 كم.

تشمل مواصفاتها السيارة بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020، وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، وبرنامج الثبات الإلكتروني (ESP).

وتتميز السيارة بتصميم خارجي جذاب مع جنوط رياضية، مصابيح ضباب، وأضواء نهارية LED. في الداخل، توجد شاشة وسائط متعددة مقاس 10.4 بوصة، تكييف أوتوماتيكي، نظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد جلدية.

أما عن سعرها داخل سوق السيارات المستعمل ، فتاتي بمتوسط 750 الف جنيه الي 850 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .