فضيحة بروتوكولية.. ثغرة أمنية تترك نتنياهو عرضه للاغتيال داخل فندق في نيويورك

شهدت زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك ثغرة أمنية خطيرة أثارت جدلاً واسعاً، بعدما ظهر رأسه لساعات من نافذة الفندق الذي يقيم فيه، في مشهد وثقته عدسات أشخاص يقيمون بالقرب من المكان.



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية وعالمية، بدا نتنياهو وهو يجري مناقشات مع ضيوفه ويتحدث إليهم داخل الغرفة بينما ظل مرئياً بوضوح من الشارع عبر نافذة مكشوفة، في وقت يُفترض أن تكون فيه إجراءات الحماية مشددة إلى أقصى درجة.



وأكد شهود أن ما جرى لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل امتد لساعات كاملة، ما اعتُبر "فضيحة أمنية" قد تضع بروتوكولات الحماية الإسرائيلية والأمريكية في دائرة التساؤلات، خاصة أن أي ثغرة من هذا النوع قد تُعرّض حياة شخصية رفيعة المستوى مثل نتنياهو للخطر.



وأثار الحادث نقاشات واسعة في الأوساط الإعلامية والأمنية حول كفاءة الفريق المكلف بتأمين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن تُستغل مثل هذه الثغرات مستقبلاً.