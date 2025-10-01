قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 وصل كام؟
400 ألف وحدة سكنية.. إطلاق ثاني مرحلة في أكبر مشروع للإسكان
فضيحة بروتوكولية.. ثغرة أمنية تترك نتنياهو عرضه للاغتيال داخل فندق في نيويورك
نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي غول جديد يجتاح العالم
نصر أكتوبر المجيد.. تأريخ من البطولات يتجدد في حاضر الإنجازات ندوة دمياط
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
محافظات

محافظ دمياط يناقش تفاصيل ملف الهوية البصرية

زينب الزغبي


ترأس  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  اليوم، اجتماع لمناقشة ملف الهوية البصرية للمحافظة،  جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مدير فرع ثقافة دمياط و ممثلى ادارتى التخطيط العمراني والسياحة بديوان عام المحافظة و المعنيين بالملف بالوحدات المحلية.

حيث جاء ذلك استكمالاً لما تم مناقشته بالاجتماع المُنعقد الأربعاء من الأسبوع الماضى،، واستهله " المحافظ " بعرض عدد من المحاور لتوحيد الرؤى ، حيث أشار على هذا الصعيد، بتنفيذ بوابات موحدة كنقاط فاصلة بالمناطق الحدودية مع المحافظات المجاورة ، وكذا تنفيذ جداريات موحدة أيضًا، بالحدود الإدارية بين المراكز والمدن ، علاوة على تنفيذ شكل موحد بمداخل القرى ، وأكد " محافظ دمياط " على مراعاة عناصر موارد التمويل و تحقيق الاستدامة البيئية و كذا الالتزام بكافة معايير واشتراطات التنفيذ وتوحيدها.

فيما وقد ناقش " محافظ دمياط " عدد من المقترحات المقدمة من المراكز والمدن ، حيث أكد " الدكتور أيمن الشهابى " مجددًا على أهمية وضع مقترحات بشكل يعكس روح المحافظة وابراز الطابع الحضارى والثقافى الذى تتمتع به دمياط يساهم فى تحسين الصورة البصرية للمحافظة و تعزيز الانتماء والهوية

