مخرجة عالمية: كنت متأثرة وسعيدة لأن عملي السينمائي لاقى صدى في مجتمع القاهرة السينمائي

أعربت المخرجة العالمية إلديكو إنيدي عن سعادتها الغامرة بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي ضمن جوائز الهرم الذهبي لإنجاز العمر، مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل تتويجاً لمسيرة طويلة مليئة بالتحديات، قائلة: «كنت متأثرة للغاية، لأنه مثل العديد من صانعي الأفلام لا يكون الأمر سهلاً ولا تكون صناعة الأفلام بهذه السهولة».

وأوضحت المخرجة، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن صناعة الفيلم غالباً ما لا تخرج كما يتصور صانعها، موضحة أن العملية الإبداعية مليئة بالتجارب والمحاولات المستمرة، مضيفة: «أحياناً لا نشعر أن العمل السينمائي يخرج بنفس الشكل الذي نريده، لذلك نحن في هذه العملية من المحاولات المستمرة، ونسعد بأن نرى أن ما نقوم به له معنى».

وأشارت المخرجة إلى أن أهم ما منحها شعوراً بالفخر هو تقبّل مجتمع السينما في القاهرة لعملها، مؤكدة أن ردود الفعل الإيجابية من الجمهور والنقاد المحليين أضافت قيمة كبيرة لتجربتها السينمائية، قائلة: «أنا سعيدة للغاية أنه راق لذائقة المجتمع السينمائي في القاهرة».