أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 وصل كام؟

يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب في مصر بشكل يومي؛ وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب محلياً وعالمياً، حيث تجاوز عيار21 الـ 5 آلاف جنيه.

وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء، لذا نستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 1 أكتوبر خلال التعاملات المسائية وفقاً لشعبة الذهب.

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم 1 أكتوبر



سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5240 جنيهًا، وارتفع بزيادة 60 جنيهًا عن تعاملات أمس.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 5989 جنيهًا.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 حوالي 4491 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب 41920 جنيهًا، وهو يعتبر الأكثر شراءً كنوع من الاستثمار في الذهب.

سعر كيلو الذهب عيار 24

أما على مستوى الاستثمار الكبير، فقد بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 5.8 مليون جنيه اليوم؛ ليعكس بدوره التراجع الواضح في الأسعار.

سعر الأوقية عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 30 دولارًا لتسجل 3888 دولارًا، بعد أن لامست صباحًا مستوى 3900 دولار، وهو أعلى سعر في تاريخها.

ارتفاع أسعار الذهب

استمرت موجة الصعود الحادة في سعر الذهب العالمي؛ ليسجل 6 أسابيع متتالية من الارتفاع، ويصل إلى مستوى تاريخي جديد خلال هذا الأسبوع، ليسجل الذهب ارتفاع منذ بداية العام بنسبة أعلى من 43%.