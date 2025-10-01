قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العدل: تصريحات الوزير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
قطر ترحب بقرار أمريكي يعتبر أي هجوم عليها تهديدا للأمن القومي لواشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 وصل كام؟

أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
رشا عوني

يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب في مصر بشكل يومي؛ وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب محلياً وعالمياً، حيث تجاوز عيار21 الـ 5 آلاف جنيه.

وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء، لذا نستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 1 أكتوبر خلال التعاملات المسائية وفقاً لشعبة الذهب. 

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. انخفاض جديد في محلات الصاغة - الانوار المصريه
اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم 1 أكتوبر 
 

سعر عيار 21 اليوم 

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5240 جنيهًا، وارتفع بزيادة 60 جنيهًا عن تعاملات أمس.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 5989 جنيهًا.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 حوالي 4491 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل الجنيه الذهب 41920 جنيهًا، وهو يعتبر الأكثر شراءً كنوع من الاستثمار في الذهب.

سعر كيلو الذهب عيار 24 

أما على مستوى الاستثمار الكبير، فقد بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 5.8 مليون جنيه اليوم؛ ليعكس بدوره التراجع الواضح في الأسعار.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر بعد تسجيل أوقية الذهب أعلى مستوى قياسي لها | الهيئة الوطنية للإعلام
اسعار الذهب اليوم

سعر الأوقية عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 30 دولارًا لتسجل 3888 دولارًا، بعد أن لامست صباحًا مستوى 3900 دولار، وهو أعلى سعر في تاريخها.

ارتفاع أسعار الذهب

استمرت موجة الصعود الحادة في سعر الذهب العالمي؛ ليسجل 6 أسابيع متتالية من الارتفاع، ويصل إلى مستوى تاريخي جديد خلال هذا الأسبوع، ليسجل الذهب ارتفاع منذ بداية العام بنسبة أعلى من 43%.

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

كبدة الدجاج

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

القمل

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

بالصور

ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

المدارس
المدارس
المدارس

شبيهة رولزرويس.. اطلاق زيكر 9X موديل 2026 بقوة خارقة و قيادة ذاتية

زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

‏لعشاق الفخامة.. بريليانس V6 موديل 2020 تباع بهذا السعر

بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد