اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
أول تعليق من فان دايك بعد خسارة ليفربول مباراتين متتاليتين
تحقيقات وملفات

تقترب من 200 جنيه| ارتفاع أسعار مصنعيات الذهب وسط زيادات عالمية في المعدن| والشعبة توضح

"بي تي سي" ترفع أسعارها مجدددا وسط ارتفاع عالمي للذهب| والشعبة توضح
ياسمين القصاص

رفعت شركات تجارة وتداول سبائك الذهب، أسعار المصنعية على السبائك والجنيهات الذهبية، بدءا من اليوم الأربعاء، 1 أكتوبر، لتكون الزيادة الثانية خلال عام 2025، بعد الزيادة الأولى التي جرت في 1 يناير الماضي.

زيادة المصنعية على السبائك

ووفقا لبيانات الشركات، جاءت الزيادات كالتالي:

 - السبيكة 10 جرامات: ارتفعت المصنعية إلى 82 جنيها للجرام مقابل 66 جنيها سابقا.

 - السبيكة 20 جراما: ارتفعت إلى 80 جنيها للجرام بدلا من 64 جنيها.

 - السبيكة 31.1 جرام (أونصة): المصنعية أصبحت 79 جنيها للجرام مقابل 62 جنيها.

 - السبيكة 50 جراما: ارتفعت إلى 77 جنيها للجرام بدلا من 60 جنيها.

 - السبيكة 100 جرام: المصنعية وصلت إلى 70 جنيها للجرام مقارنة بـ 59 جنيها سابقا.

أما بالنسبة للسبائك الصغيرة:

 - 1 جرام: زادت المصنعية إلى 185 جنيها للجرام بدلا من 175 جنيها.

 - 2.5 جرام: ارتفعت إلى 110 جنيهات للجرام مقابل 100 جنيه.

 - 5 جرامات: المصنعية أصبحت 85 جنيها للجرام مقارنة بـ 66 جنيها سابقا.

مصنعية الجنيهات الذهب

وشملت الزيادة أيضا المصنعية على الجنيهات الذهبية بمختلف أوزانها:

 - الجنيه الذهب (8 جرامات): ارتفعت المصنعية إلى 75 جنيها للجرام بدلا من 54 جنيها.

 - نصف الجنيه (4 جرامات): زادت إلى 80 جنيها للجرام مقابل 60 جنيها.

 - ربع الجنيه (2 جرام): ارتفعت إلى 85 جنيها للجرام بدلا من 67 جنيها في ديسمبر الماضي.

تحركات سوق الذهب محليا

وتزامنت زيادة المصنعيات مع موجة ارتفاع حادة في أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي.

ومن جانبه، قال هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية- خلال تصريحات له، أن أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها منذ بداية العام، مشيرا إلى أن الزيادة بلغت 40% منذ مطلع 2025.

وقال: "الذهب ارتفع 200 دولار خلال 3 أيام، ورغم أنها زيادة ضخمة، فإن السوق قد يشهد تصحيحا مؤقتا لكنه لا يعود لمستويات سابقة بسهولة، وقد تكون هذه التراجعات الطفيفة استعدادا لانطلاقة جديدة".

ووفقا لتصريحات لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، فإن السوق المحلي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ يوم السبت الماضي، مدعوما بالارتفاع العالمي للأونصة.

الأسعار الحالية:

 - عيار 21: وصل إلى 5150 جنيها بعد أن كان 5050 جنيها.

 - الجنيه الذهب: ارتفع إلى 41.200 جنيه مقابل 40.400 جنيه.

مقارنة منذ بداية 2025:

عيار 21: صعد من 3735 جنيها إلى 5150 جنيها (بزيادة 37%).

الجنيه الذهب: ارتفع من 29.880 جنيها إلى 41.200 جنيها.

 ارتفاع عالمي غير مسبوق للذهب

وسجل سعر الأونصة عالميا مستويات غير مسبوقة هذا الأسبوع، حيث:

 - بلغ 3865 دولارا قبل أن يتراجع قليلا إلى 3803 دولارات.

 - منذ بداية العام، ارتفع الذهب عالميا بنسبة 47%، حيث كان عند 2600 دولار.

الأسباب الجيوسياسية والاقتصادية وراء الصعود

 - الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على عدة دول.

 - استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 - التوترات الإقليمية بسبب الاحتلال الإسرائيلي وهجماته في إيران والدول المجاورة.

 - قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة في سبتمبر، مع احتمالات بتخفيضات أخرى قبل نهاية العام.

 - تهديدات ترامب بـ إغلاق حكومي مؤقت، مما أضعف الدولار وزاد التوجه نحو الذهب كملاذ آمن.

والجدير بالذكر، أن تأتي قرارات رفع أسعار المصنعية في وقت يشهد فيه سوق الذهب تقلبات غير مسبوقة عالميا، وارتفاعات حادة محليا. 

وبينما يتجه بعض المستثمرين للبيع لجني الأرباح، يرى خبراء السوق أن الأسعار قد تستأنف صعودها مجددا، مدفوعة بعدم الاستقرار الجيوسياسي وغياب الثقة في العملات التقليدية، وعلى رأسها الدولار.

إذا كنت تفكر في الاستثمار في الذهب، فإن المرحلة الحالية تتطلب دراسة دقيقة وتحليل للمؤشرات العالمية قبل اتخاذ القرار.

