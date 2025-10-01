فلوس وذهب.. الفنانة شمس تكشف تفاصيل تعرضها للسرقة

تصدرت الفنانة شمس تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت عن تعرضها للسرقة من داخل منزلها.

وقالت شمس في تصريحات لـ "صدي البلد": تعرضت للسرقة من الناس العاملين معي ، سرقوا ذهب و فلوس وموتوا الكلبة بتاعتي وهكروا تليفوني ، كل حاجة ضاعت بس أن شاء الله خير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شمس هو مسلسل غموض، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تأليف فتحي الجندي، وذلك بحضور كل من نهال عنبر، طاهر أبو ليلة، إلهام عبد البديع، محمود الفارس، ندى بهجت، ويتناول العمل العديد من القضايا المهمة التي تخص مجتمعنا المصري.