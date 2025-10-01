تعرف على مشروع نحو مدن مصرية خضراء بدمياط



عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعه الثانى خلال هذا الأسبوع، مع فريق عمل جامعة عين شمس الدكتور محمد صالحين ، الدكتورة مروة عبد اللطيف، الدكتور أحمد عمرو ، المهندسة نادين أشرف وفريق عمل الجامعة التقنية ببرلين الدكتور حسن المويلحى والمهندسة هيلين عزيز والمهندسة هبة عنتر وفريق عمل الجامعة وحضور واسع لعدد ٢٣ طالبا من ١٢ دولة حول العالم .

وجاء اللقاء بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، حيث يأتى فى إطار عمل الفريق لإعداد دراسة لتطوير منطقة السوق الحضارى بكورنيش النيل بمدينة رأس البر، وذلك فى إطار مادة التخطيط والتصميم العملى PDP لجامعة عين شمس و برنامج ماجستير العمران المتكامل والتصميم المستدام لجامعة برلين التقنية قسم العمران الدولى والتصميم من خلال مشروع " نحو مدن مصرية خضراء " الممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD.

واطلع " المحافظ " خلال على محاور الدراسة التى تم اعدادها لمقترح مشروع التنمية الحضرية بنطاق مساحة عامة بمدينة رأس البر، وفقًا لعدد من العناصر أبرزها دراسة الوضع الراهن والمقومات بالمنطقة والتحديات الراهنة أيضًا و وضع مقترحات لتخطيها ، وذلك للخروج بنموذج ناجح قابل للتطبيق .

حيث بحث " محافظ دمياط " كافة العناصر بالدراسات تمهيدًا لإعداد مسودة المقترح ، كما أشاد بما تم تحقيقه من جهود كبيرة بتلك الدراسات تمت خلال الأيام القليلة الماضية، لتنفيذ مقترح ناجح للمشروع ، ووجه الشكر إلى جميع الفريق على هذه الجهود لدعم رؤية المحافظة نحو تحقيق التطوير الشامل للمنطقة والارتقاء بالشكل الحضارى لها وتحقيق رواجاً سياحياً بها