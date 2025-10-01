قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقف مؤقت لخدمات الاتصالات فجر الخميس.. "تنظيم الاتصالات" يعلن السبب والتوقيت
وزارة العدل: تصريحات الوزير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

بتوجيهات من رئيس الجمهورية، التقى  الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارته إلى بورسودان يوم الأربعاء، حيث نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى سيادته، مؤكدا أن زيارته الثالثة لبورسودان فى غضون عام تعكس عمق العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين وتعد رسالة دعم للسودان فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أكد على مواصلة مصر جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، معرباً عن تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية. وشدد الوزير عبد العاطي على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً الحرص على الانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أعرب عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، مرحباً بعقد اجتماعات ملتقى الأعمال المصري- السوداني خلال العام الجاري، فضلاً عن اللجنة التجارية المشتركة في القاهرة. كما أشار إلى ما توفره مصر من تسهيلات للأشقاء السودانيين المتواجدين بمصر، وعملها على تيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين لبلدهم عقب هدوء واستقرار الأوضاع.

كما تناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.

من جانبه، طلب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية، معربا عن امتنانه لمواقف مصر الصادقة الداعمة للسودان، مشيدا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الرئيس عبد الفتاح السيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

ترشيحاتنا

جهاز الاتصالات

القومي لتنظيم الاتصالات يعلن عن تأثر بعض خدمات الاتصالات بمحيط القاهرة الكبرى بسبب أعمال تطوير المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث ساعات فجر الخميس

الحجر الزراعي

الرمان المصري يساعد لغزو إفريقيا.. وفد من خبراء الحجر الزراعي الجنوب أفريقي يزور القاهرة

البابا لاون

البابا لاون يدعو إلى ارتداد إيكولوجي يغير أنماط حياتنا الشخصية والجماعية

بالصور

ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

المدارس
المدارس
المدارس

شبيهة رولزرويس.. اطلاق زيكر 9X موديل 2026 بقوة خارقة و قيادة ذاتية

زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

‏لعشاق الفخامة.. بريليانس V6 موديل 2020 تباع بهذا السعر

بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد