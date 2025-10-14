خالد الغندور: زيزو أبلغ اتحاد الكرة بتمسكه بالحصول على مستحقاته لدى الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إنه تواصل مع اتحاد الكرة، للاستفسار عن موقف شكوى زيزو ضد الزمالك، حال تنازل اللاعب عنها، وأكد مسؤولو اتحاد الكرة، على أن الشكوى ما زالت قائمة ولجنة شؤون اللاعبين تواصل جلساتها والاستماع لكافة الأطراف، قبل الإعلان عن قرارها النهائي في الأزمة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"اتحاد الكرة، أكد على أن زيزو من خلال مستشاره القانوني أشرف عبدالعزيز، أخطر لجنة شؤون اللاعبين بتمسكه بالحصول على مستحقاته كاملة، ولم يتم إبلاغ اللجنة بأي مستجدات تخص تنازل اللاعب عن الشكوى أو المستحقات"٠

واختتم :"وكشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن الزمالك لم يقدم حتى الآن مستندات تثبت عدم أحقية زيزو في المبالغ المالية التي طلب الحصول عليها".