أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
ضياء رشوان: نتنياهو يتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية
البنك الأهلي يتقدم بهدف نظيف على الجونة بالشوط الأول في الدوري
ضياء رشوان: اتفاق شرم الشيخ منع تهجير الفلسطينيين بأي شكل حتى الطوعي
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي والجونة بالدوري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
موعد مباراة سيدات الأهلي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي
إسلام مقلد

تتجه الأنظار مساء اليوم، السبت، إلى صالة البطولة في المغرب حيث يخوض فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة نارية أمام نظيره فاب الكاميروني في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وذلك بعد سلسلة من الانتصارات القوية التي قدمت أداءً يؤكد جدارة الفريق الأحمر في المنافسة على اللقب القاري.

وتنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حالة من التركيز الشديد داخل معسكر سيدات الأهلي، بعد أن قدمن عروضًا مميزة منذ انطلاق البطولة. 

وتمكنت لاعبات الأهلي من تحقيق الفوز في جميع المباريات السابقة، بداية من التغلب على كالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 34-21 في الافتتاح، ثم الفوز الساحق على نواصر المغربي بنتيجة 47-17، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الدور ربع النهائي بتخطي فلاورز البنيني بنتيجة 40-30 ليحجز مقعده المستحق في المربع الذهبي.

ويدخل فريق سيدات يد الأهلي مواجهة الليلة بطموح التأهل إلى المباراة النهائية واستعادة اللقب الإفريقي الذي طالما كان حاضرًا في خزائن القلعة الحمراء، مستندًا إلى خبرات لاعباته وقوة جهازه الفني الذي يقوده الكابتن محمد عادل المدير الفني، ومعه ياسر لبيب مدير جهاز كرة اليد، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًا، ومحمد حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، إلى جانب طاقم إداري وطبي متكامل يضم كلًا من طارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبد العال إداري الفريق، وآلاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًا، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي التأهيل النفسي، وهدير أحمد وحبيبة هشام أخصائيتي العلاج الطبيعي.

أما قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة فتضم نخبة من أبرز عناصر كرة اليد النسائية في مصر وإفريقيا، وهن: نوال خليل، نصرة عيد، رحمة محمد، رنا راضي، تقى كامل، ليلى حماد، ملك أحمد، فرح حازم، شهد الشواربي، آلاء صابر، روان سعيد، أمينة عاطف، سهيلة خالد، نوران خالد، كاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.

ويأمل الجهاز الفني أن تواصل اللاعبات الأداء القوي ذاته الذي ظهرن به منذ بداية البطولة، خصوصًا في ظل تصاعد المنافسة وارتفاع مستوى الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، حيث يُنتظر أن تكون مواجهة فاب الكاميروني اختبارًا حقيقيًا لطموح الأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب القاري الغالي.

ويعد هذا اللقاء بمثابة خطوة حاسمة في مشوار الفريق الأحمر، الذي يسعى إلى كتابة فصل جديد في تاريخه الطويل والمشرف في بطولات اليد الإفريقية، مدفوعًا بعزيمة لاعباته وإصرارهن على تحقيق المجد باسم الأهلي وجماهيره.

