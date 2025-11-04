بركان داخل الأهلي.. وهذا ما ينتظر اللاعبين في حالة خسارة السوبر.. إبراهيم عبد الجواد يكشف

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أجواء المارد الأحمر بعد التعادل مع المصري.

وقال إبراهيم عبد الجواد عبد تصريحات إذاعية:" هناك حالة من البركان والغضب داخل النادي".

عقوبات الأهلي

وأوضح إبراهيم عبد الجواد عن أنه في حالة خسارة الأهلي السوبر 2025، سيتم إقتطاع جزء من عقود اللاعبين".

وكان قد قال يحيى زكريا لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي غزل المحلة، على أنه سيظل يحترم جماهير ناديه، مشددا في الوقت نفسه على أنه ليس «أهلاوي ولا زملكاوي».

وتابع حديثه الإعلامي عبر شاشة أون سبورت، أن عقده مع ناديه تم تعديله وتمديده حتى 2029، وأشار إل أن أحد أندية الدوري الإماراتي يتواصل مع إدارة ناديه، لبحث فرص رحيله، خلال فترة الانتقالات القادمة.

وواصل: «الأهلي تقدم بعرض رسمي؟ والله مش عارف، كل اللي اعرفه إن في ناديين كبار في الدوري المصري بيكلموا النادي، والنادي لو شاف إن العرض كويس ليه وليا، هيكون في كلام تاني».