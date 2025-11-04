شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن صعوبة لحاق خوان ألفينا بيزيرا لاعب نادى الزمالك بالمشاركة مع الفريق الابيض فى السوبر المحلى المحدد له الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر الجارى بالإمارات.

خوان بيزيرا

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية صباح اليوم :"إنه يوجد كلام أنه من المحتمل أن يشارك فى مباراة النهائى، مؤكدا أن إصابة الخلفية تحتاج إلى أسبوع من أجل التعاقى لبدء المشى عليها".

غضب ناصر منسى

أكد شوبير علي غضب ناصر منسى بسبب استبعاده من قائمة الفريق الأبيض فى السوبر، خاصة أنه يرى أنه يبعد عن التشكيل الأساسى بدون مبرر من وجهة نظره.

ناصر منسي يطلب حسم مصيره مع الزمالك

وكان قد طلب ناصر منسى، لاعب الزمالك، حسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم الاعتماد عليه فى المباريات الفترة الأخيرة.

وتحدث منسى مع إدارة الكرة بالزمالك حول استبعاده من المباريات، وحال دخوله في القائمة يكون على مقاعد البدلاء.

وأخطر مسئولو الكرة بالزمالك اللاعب بأن كل مباراة لها متطلبات تختلف عن الأخرى، بالإضافة إلى أن الخروج من تشكيل المباراة يكون لوجهة نظر فنية.

ناصر منسى ينتظر حسم مصيره بالزمالك

وينتظر ناصر منسي رداً من مسئولي إدارة الكرة بالزمالك حول موقفه الفترة القادمة، لحسم مصيره من حيث الاستمرار مع الفريق، أو إمكانية البحث عن عرض يضمن من خلاله المشاركة في المباريات.