المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن بعض قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي أصدرها في اجتماعه الأول الذي عُقد مساء أمس الاثنين، بعد نجاحه في الانتخابات لقيادة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات مقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم :"اجتماع المجلس بدأ في الثامنة مساء أمس الاثنين، بحضور كل مجلس الإدارة الجديد، واستمر ما يقرب من 4 ساعات كاملة؛ وسيرأس المكتب التنيفذي للنادي".

وأكمل:سيد عبد الحفيظ سيكون القائم بأعمال المشرف العام لقطاع الكرة، وسيكون له صلاحيات واسعة في هذا الملف بالإضافة للصفقات الجديدة للفريق، ودور مهم في الفريق خلال الفترة المقبلة، وشغله الشاغل هو فريق كرة القدم بتفويضات كاملة، ومحمود الخطيب هو المشرف العام، ومسؤول عن القرارات العاجلة.

وتابع :الشؤون المالية داخل الأهلي سيكون مسؤول عنها خالد مرتجي، وهو أيضا نائب رئيس المكتب التنفيذي، وطارق قنديل مسؤول عن العضويات داخل النادي كما هو.

وأشار إلي أن ملف الرقمنة سيكون مسؤول عنه ابراهيم العامري فاروق، ومعه رويدا هشام، فيما سيتولى محمد الغزاوي ملف الألعاب الرياضية بالتعاون مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، حازم الهلال، سيكون مسؤول عن الانشاءات والتمويل، وأحد حسام عوض، سيظل في شركة الكرة مع مجلس الإدارة وسيقوم بنفس الدور الذي يمارسه في الفترة السابقة قبل ترشحه في الانتخابات.

