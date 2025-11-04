قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبلة تشعل الفوضى في دوري الدرجة الثانية الإسباني

صورة من اللقطة
صورة من اللقطة
إسلام مقلد

شهدت مباراة غرناطة وريال بلد الوليد، في دوري الدرجة الثانية الإسباني مساء الإثنين واقعة مثيرة للجدل، بعدما حصل دييجو هورميجو، لاعب غرناطة، على بطاقة حمراء مباشرة بسبب رد فعل عنيف عقب تعرضه لاستفزاز غير مألوف من منافسه إيفان أليخو، الذي فاجأه بـ"قبلة" على الرأس في الوقت القاتل من اللقاء.

الحادثة وقعت في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بلد الوليد بهدفين مقابل هدف، بينما كان غرناطة يضغط بكل خطوطه من أجل إدراك التعادل. وبينما كان التوتر يبلغ ذروته، اقترب أليخو من هورميجو ووضع قبلة مفاجئة على رأسه، في تصرف اعتبره الكثيرون استفزازًا متعمدًا لإخراج اللاعب عن تركيزه.

الرد جاء عنيفًا من لاعب غرناطة، الذي لم يتمالك أعصابه واعتدى على أليخو برأسه، ليتدخل الحكم فورًا ويُشهر البطاقة الحمراء في وجهه، منهياً المباراة عمليًا لصالح بلد الوليد، الذي استفاد من النقص العددي حتى صافرة النهاية.

وعقب اللقاء، تحدث أليخو عن الواقعة في تصريحات أثارت مزيدًا من الجدل، قائلاً: «كنت أعلم أنه على وشك الانفجار، وكان قريبًا من الاعتداء عليّ، لذلك منحته القبلة واستفزته قليلًا، ثم ضربني على رأسي. كرة القدم للأذكياء وليس للأغبياء».

وأضاف لاعب بلد الوليد بتحدٍ واضح: «في النهاية عليك أن تستغل أي أفضلية ممكنة، وكنت الشخص الأذكى في هذه اللقطة. قرار الطرد كان صحيحًا تمامًا، والمباراة انتهت عند تلك اللحظة».

وبهذه النتيجة، رفع ريال بلد الوليد رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد مرور 12 جولة، متأخرًا بست نقاط فقط عن الصدارة، بينما واصل غرناطة نتائجه السلبية وتوقف عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر، في موقف صعب يهدده بمواصلة التراجع نحو مناطق الهبوط.

الواقعة الغريبة التي انتشرت سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت انقسامًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين، فبينما رأى البعض أن تصرف أليخو "غير رياضي ومستفز"، اعتبر آخرون أن ما فعله "حيلة ذكية" تندرج ضمن الحرب النفسية في كرة القدم الحديثة، خصوصًا في الدرجات الأدنى التي تشتد فيها المنافسة على كل نقطة.

غرناطة وريال بلد الوليد غرناطة ريال بلد الوليد دوري الدرجة الثانية الإسباني دييجو هورميجو بطاقة حمراء قبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

هرعت قوات الإنقاذ والأمن على الفور إلى موقع الانفجار

انفجار أسطوانة غاز في المحكمة العليا بباكستان

أرشيفي

لبنان ... انفجار قذيفة في بلدة سهلات الماء تصيب 4 أطفال

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يخصص 21.5 مليون يورو مساعدات لفنزويلا وهايتي

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد