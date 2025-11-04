قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يضعان خريطة تطوير شاملة للاتحادات

اجتماعات مشتركة بين وزير الرياضة ورئيس الأولمبية لبحث شئون الاتحادات وبرامج إعداد المنتخبات القومية
اجتماعات مشتركة بين وزير الرياضة ورئيس الأولمبية لبحث شئون الاتحادات وبرامج إعداد المنتخبات القومية
إسراء أشرف

عقد د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولى أكثر من اجتماع مشترك فى إطار الترتيب للمرحلة المقبلة بشأن شئون الاتحادات واستعراض برامج إعداد  المنتخبات القومية على كافة الأصعدة المحلية والعربية والأفريقية والدولية الأولمبية  بما يضمن استمرار حالة التألق التى يظهر عليها أبطال وبطلات مصر فى مختلف الالعاب.

والتقي صبحي وادريس فى اجتماع حضره اللواء حازم حسني السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية شهد الاستقرار على بعض الأمور التى تخص شئون الاتحادات الأولمبية وخريطة بطولاتها القادمة.    

كما عقد د. أشرف صبحي والمهندس ياسر إدريس  اجتماعاً آخرا مع لاعبي ولاعبات المصارعة المصرية، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، لمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير رياضة المصارعة ودعم اللاعبين، واستعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة.

واستعرض الاجتماع البرامج الفنية والإعداد البدني والنفسي للاعبين، وخطط الاتحاد المصري للمصارعة خلال الفترة القادمة، في ضوء الاستعداد المبكر للمنافسات القارية والدولية، والتأهيل إلى دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028.

وكذلك عقد د. أشرف صبحي ، والمهندس ياسر إدريس  لقاءً موسعًا مع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لرفع الأثقال والأجهزة الفنية، بحضور  محمد عبدالمقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وذلك لمناقشة آليات رعاية ودعم اللاعبين خلال المرحلة المقبلة استعداداً للبطولات القارية والعالمية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز برامج الرعاية الطبية وعقود الدعم والرعاية التجارية للاعبين، إلى جانب بحث متطلبات العلاج الطبي والبرامج الغذائية المتخصصة التي تساهم في رفع الكفاءة البدنية والفنية لأبطال اللعبة.

كما حرص صبحي وادريس على افتتاح بطولة العالم  لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية التى انطلقت بالقاهرة بحضور المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولى.

وأكد د. أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية كيان واحد يعمل بتناغم وتكامل من أجل خدمة جميع الاتحادات الرياضية واللاعبين، وتوفير بيئة مثالية تمكنهم من تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في مختلف المحافل.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس حرص اللجنة الأوليمبية المصرية على التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات المختلفة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل المشترك لتطوير الأداء الفني والإداري، وتعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وفي ختام اللقاء، شدد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على أهمية المتابعة الدقيقة لبرامج الإعداد وتقييم الأداء بصورة مستمرة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم مسيرة أبطال مصر في طريقهم نحو تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

أشرف صبحي وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

هرعت قوات الإنقاذ والأمن على الفور إلى موقع الانفجار

انفجار أسطوانة غاز في المحكمة العليا بباكستان

أرشيفي

لبنان ... انفجار قذيفة في بلدة سهلات الماء تصيب 4 أطفال

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يخصص 21.5 مليون يورو مساعدات لفنزويلا وهايتي

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

