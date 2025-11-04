قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
رياضة

دجيش: هدف ناصر ماهر صحيح ولقطة جراديشار تمنح التميز لأفضل حكم بالدوري

يسري غازي

علق أيمن دجيش عضو لجنة الحكام السابق علي بعض الحالات التحكيمية بالمباريات التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز خصوصا مباراتي الأهلي والزمالك أمام المصري وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فيما تعادل فريق الأهلي مع المصري سلبيا في الدوري الممتاز.

قال أيمن دجيش عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: حالات هامة ودقيقة في الدوري.. الحالة الاولي هدف ناصر ماهر .. حالة أثارت جدلا كثيرا بين الجماهير.. الحالة بين ناصر ماهر ومحمد فتح الله كماتشو من الأقرب منهم لخط المرمي.
تابع أيمن دجيش: اذا كان الأقرب ناصر ماهر فالحالة تسلل وإذا كان الأقرب كماتشو فالهدف صحيح ومن يحسم ذلك اخذ آخر نقطة من كلا اللاعبين والتي هي أقرب نقطه لخط المرمي.

وأضاف أيمن دجيش: عند كماتشو النقطه تم أخذها من القدم اليسري وعند ناصر ماهر اعلي اليد بعد الكتف والجزء الذي يحاسب عليها اللاعب في الوجود في موقف تسلل.

استطرد أيمن دجيش: تم أخذ النقاط بشكل صحيح من داخل غرفه VAR ثم أظهرت النتائج صحه موقف ناصر ماهر وهذا تم بطريقة صحيحة وأظهر نتائج صحيحة.

وقال أيمن دجيش أيضا: وبالعين المجرده بعيدا عن صحه القرار بعد اتخاذ إجراءات صحيحه من حكام VAR  طبقا للتقنية.. المستطيل الغامق في النجيله والتي يتواجد في بدايته كماتشو وخلفه في نفس المستطيل ناصر ماهر ( لايقل عن يارده) وميل للأمام براسه وده أكيد قلل مسافه الياردة عند أخذ النقطة من تحت الكتف ولكن الأكيد والذي وضحته غرفه الVAR إن كماتشو  هو الأقرب لخط المرمي لذلك هدف ناصر ماهر  هدف صحيح.  

واصل أيمن دجيش: حالة عبور الكرة خط المرمي (جراديشار) طبعا لا يوجد لدينا تقنيه خط المرمي ( عين الصقر) التي تعطي اشاره للحكم عند عبور الكره باكملها بين القائمين وتحت العارضه علي الارض أو في الهواء.

أكمل أيمن دجيش: كذلك لايوجد التكنولوجيا والتي توضح سريعا .. وضع الكره في هذه الحالات وفي هذا الحالات يتم الاعتماد علي بعض اللقطات التي توضح القرار وقرار الحكم المساعد يكون له أهمية كبيرة ويتم الاشاره بهدف عندما تعبر بأكملها أو يسمح باستمرار اللعب عندما لاتتخطي الكره بأكملها.

وأتم أيمن دجيش: وبما هو متاح في هذه الحاله  من لقطات فإن قرار الحالة هو ( استمرار اللعب ) وكان قرار الحكم المساعد قرار صحيح لإن الأكيد( الكرة لم تعبر باكملها خط المرمي بين القائمين  وتحت العارضه ) وكان بها جزء علي الخط.. كل التوفيق للحكام المصريين والتحكيم المصري.

الدوري الأهلي الزمالك ناصر ماهر جراديشار طلائع الجيش المصري أيمن دجيش

