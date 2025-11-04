لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي

رفض وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي توقيع أى عقوبات على لاعبى الفريق بعد خسارة نقطتين أمام المصرى البورسعيدى، كما رفض وليد فكرة تجميد المستحقات خاصة حسب وجهة نظره أن اللاعبين لم يقصروا.



يخوض الأهلى مرانه الرئيسى مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية بمدينة العين استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخامسة مساء بعد غد بملعب هزاع بن زايد فى نصف نهائى بطولة السوبر المصرى، فى حين يلتقى على الطرف الاخر كل من الزمالك وبيراميدز بملعب الوحدة.

وسيكون مران اليوم، هو الرئيسى فى تحديد موقف التونسى محمد على بن رمضان لاعب الوسط وإن كان الجهاز الطبى، قد أكد جاهزيته الكاملة لخوض البطولة بعد أن تغيب عن مواجهة المصرى البورسعيدى بسبب إجهاد فى العضلة الخلفية.

وحرص ييس توروب، المدير الفنى على عقد جلسة أمس مع اللاعبين بفندق الإقامة تضمنت شرح بعض النقاط الخاصة بسيراميكا.. وقال توروب فى حديثه مع لاعبيه إن بطولة السوبر لها شكل مختلف والجماهير لن تقبل سوى الفوز بها.

وأضاف أن سيراميكا منافس قوى للغاية ويجب التركيز فى تلك المواجهة وتحقيق الفوز والتأهل لنهائى البطولة.. وأوضح أن المنافس متصدر مسابقة الدورى ولديه حافز أهم فى تلك المرحلة، خاصة أن ما علمه هو أنه واجه الأهلى مرتين سابقتين فى نصف نهائى نفس البطولة وخسرهما، وشدد على ان الأهلى هو البطل التاريخى لتلك المسابقة ويجب على الجميع السعى للمحافظة على البطولة وإسعاد الجماهير الغاضبة.