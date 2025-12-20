أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة كوكا.. شاهد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن إصابة اللاعب أحمد نبيل كوكا نجم الأهلي.

إصابة كوكا

وكتب أحمد حسن عبرصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر:

كوكا يعاني من آلام في العضلة الضامة واللاعب يجري أشعة اليوم لمعرفة تفاصيل إصابته ومدة غيابه".

موعد مباراه الاهلي القادمة

تتجه أنظار جماهير الأهلي لمتابعة مباراته المقبلة فى بطولة كأس عاصمة مصر أمام غزل المحلة

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى خلال منافسات كأس عاصمة مصر، والتي تضم: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الاهلى أمام غزل المحلة فى كأس عاصمة مصر

تقام مباراة الاهلى وغزل المحلة الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بكأس عاصمة مصر.