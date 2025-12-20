إنبي يفوز على طلائع الجيش 2-1 بكأس عاصمة مصر

نجح نادي إنبي في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع بينهما باستاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العاصمة مصر.

أحرز طلائع الجيش هدف التقدم لطلائع الجيش في الدقيقة 50 وتعادل إنبي عن طريق أقطاي عبد الله في الدقيقة 89 من عمر المباراة قبل أن ينجح أقطاي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ويعلن فوز الفريق البترولي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بالتساوي مع فاركو.

بينما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وطلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 3 نقاط والمقاولون العرب وغزل المحلة وسيراميكا في المراكز الخامس والسادس والسابع بدون رصيد من النقاط.

خوض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع : حازم تمساح – أحمد كالوشا – هشام عادل – محمد حمدي.

خط الوسط : مصطفى شكشك – مودي ناصر – سيد سعيد – أحمد كفتة.

خط الهجوم : محمد شريف حتحوت – يوسف أوبابا.

بينما يخوض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى عماد السيد

خط الدفاع: خالد عوض – أحمد علاء – محمد فتح الله – حامد الجابري.

خط الوسط : علي حمدي – حسام السويسي – غيث المدادحة.

خط الهجوم : محمد عاطف – إسماعيل أوجورو- رجب عمران.